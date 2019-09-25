Долар стрімко дешевшає: курс валют на 25 вересня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,21 грн/долар

На 25 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,21 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 вересня встановлені на такому рівні:

24,209491 грн за долар;

26,637703 грн за євро;

0,380020 грн за російський рубль;

30,217580 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 24 вересня курс усіх зазначених валют знизився.

Нагадаємо, 20 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок до 24,46 гривень за долар, курс купівлі до 24,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,05 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс мінімальному значенні в 2019 році - 24,43 гривень за долар, знизивши його порівняно з 19 вересня (24,61)

Водчас в обмінних пунктах України 20 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,23 гривень за євро.