Долар та євро падають: курс валют на 13 вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вартість російського рубля незначно подорожчала

Національний банк України встановив курс валют щодо гривні на четвер, 13 вересня.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Порівняно з курсом попереднього робочого дня вартість долара США знизилася на 7 коп. і склала 28,02 грн.

Євро втратив у вартості 5 коп. – курс встановлено на позначці в 32,46 грн.

Вартість російського рубля незначно подорожчала – до 0,402 грн.

Курси валют на 13.09.2018:

100 доларів США - 2802,6096

100 євро - 3246,8232

100 польських злотих - 753,3407

10 російських рублів - 4,0283

100 швейцарських франків - 2879,1551

100 юанів - 407,9539

Раніше повідомлялося, що Нацбанк очікує до кінця року отримати від міжнародних донорів 3,48 млрд доларів. Про це йдеться в річному звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності НБУ.

Двотижневий візит місії МВФ до Києва почався 6 вересня.