Долар та євро падають: курс валют на 13 вересня
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Розсилка
Вартість російського рубля незначно подорожчала
Національний банк України встановив курс валют щодо гривні на четвер, 13 вересня.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Порівняно з курсом попереднього робочого дня вартість долара США знизилася на 7 коп. і склала 28,02 грн.
Євро втратив у вартості 5 коп. – курс встановлено на позначці в 32,46 грн.
Вартість російського рубля незначно подорожчала – до 0,402 грн.
Курси валют на 13.09.2018:
- 100 доларів США - 2802,6096
- 100 євро - 3246,8232
- 100 польських злотих - 753,3407
- 10 російських рублів - 4,0283
- 100 швейцарських франків - 2879,1551
- 100 юанів - 407,9539
Раніше повідомлялося, що Нацбанк очікує до кінця року отримати від міжнародних донорів 3,48 млрд доларів. Про це йдеться в річному звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності НБУ.
Двотижневий візит місії МВФ до Києва почався 6 вересня.