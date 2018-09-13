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    Економіка та фінанси

    Долар та євро падають: курс валют на 13 вересня

    • Розсилка
    Долар та євро падають: курс валют на 13 вересня

    Вартість російського рубля незначно подорожчала

    Національний банк України встановив курс валют щодо гривні на четвер, 13 вересня.

    Про це повідомляється на сайті регулятора.

    Порівняно з курсом попереднього робочого дня вартість долара США знизилася на 7 коп. і склала 28,02 грн.

    Євро втратив у вартості 5 коп. – курс встановлено на позначці в 32,46 грн.

    Вартість російського рубля незначно подорожчала – до 0,402 грн.

    Курси валют на 13.09.2018:

    • 100 доларів США - 2802,6096
    • 100 євро - 3246,8232
    • 100 польських злотих - 753,3407
    • 10 російських рублів - 4,0283
    • 100 швейцарських франків - 2879,1551
    • 100 юанів - 407,9539

    Раніше повідомлялося, що Нацбанк очікує до кінця року отримати від міжнародних донорів 3,48 млрд доларів. Про це йдеться в річному звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності НБУ.

    Двотижневий візит місії МВФ до Києва почався 6 вересня.

    МВФ курс валют США
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