Долар в Ірані подорожчав на 9 тисяч ріалів з початку року



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Ріали

Офіційний курс нині складає 44 тисячі 70 ріалів за долар

В Ірані триває девальвація національної валюти – ріала. На чорному ринку 29 липня за долар дають 112 тисяч ріалів, хоча днем раніше обмінний курс складав 98 тисяч ріалів за долар, повідомляє агентство Associated Press.

Офіційний курс нині складає 44 тисячі 70 ріалів за долар порівняно з 35 тисячами 186 ріалами за одиницю американської валюти на початку року.

Це відбувається на тлі економічної кризи в країні та невідаоротного повернення американських санкцій, які були скасовані в межах ядерної угоди 2015 року між Тегераном та світовими державами.

Сполучені Штати мають намір відновити всі скасовані раніше санкції в два етапи – 6 серпня та 4 листопада, що змушує багато іноземних фірм припинити співпрацю з Іраном.

Джерело: Радіо Свобода