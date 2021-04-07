Міжнародні резерви України в березні скоротились на 5%. Куди пішли кошти

Нацбанк оприлюднив дані про міжнародні резерви України станом на 1 квітня

У березні уряд спрямував майже $1,3 млрд на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті

Станом на 1 квітня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $27,035 млрд (в еквіваленті). У березні вони зменшилися на 5%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Скорочення резервів пов’язано зі значними обсягами погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави, що частково були компенсовані валютними надходженнями на користь уряду.

Динаміка резервів упродовж березня

Операції з управління державним боргом

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив майже $1,3 млрд (в еквіваленті). Зокрема $570,5 млн були спрямовані на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), $325,2 млн – на обслуговування та погашення ОВДП, решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) склали $473,7 млн.

Крім того, в березні було сплачено на користь Міжнародного валютного фонду $508,2 млн (в еквіваленті).

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У минулому місяці їх вартість зменшилася на $250,3 млн (в еквіваленті);

Операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку

Більшу частину місяця валютний ринок був практично збалансованим. Водночас у окремі дні на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, що дозволило Національному банку поповнити резерви на $50,5 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку», - зазначили у Нацбанку.