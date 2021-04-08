Нацбанк оцінив вплив локдауну на економіку України

Економіка вже значною мірою адаптувалась до карантинних заходів, вважають у Нацбанку

Вплив на економіку України від поточного локдауну не матиме такої руйнівної сили, як у другому кварталі 2020 року. Про такі очікування Національного банку розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв’ю ZN.UA.

«Сподіваємося, що від поточного локдауну не буде такого руйнівного впливу, як у другому кварталі 2020 року. Торік локдаун було запроваджено по всій території України, поточний, сподіваємося, буде обмеженим», – сказав він.

«По-перше, економіка вже значною мірою адаптувалась до карантинних заходів – ресторани працюють «на виніс», ритейл перейшов в онлайн», – пояснив заступник голови НАцбанку.

Крім того, за словами Гелетія, карантинні обмеження діють на економіку неоднорідно та майже не впливають на такі значущі галузі економіки як промисловість і сільське господарство.

У Нацбанку очікують, що локдаун у березні матиме доволі незначний вплив на ВВП, менший, ніж у січні. «Розглядаємо кілька сценаріїв карантинних рішень: від пом’якшення карантину вже у квітні до застосування максимально жорстких обмежень протягом усього другого кварталу. Виходячи з цього, вплив локдауну на річний ВВП може вимірюватися від 0,1 відсоткового пункту до більш як одного відсоткового пункту. Остаточна оцінка залежатиме від фактичних параметрів», – сказав Гелетій.

За його словами, умови торгівлі для України в першому кварталі є кращими, ніж очікувалося. «Ми зі свого боку очікуємо, що ціни на товари, що переважають в українському експорті, поступово знижуватимуться, але залишатимуться високими, в той час як ціни на енергоносії будуть відносно стабільними. Додатковий чинник — існує ймовірність ліпшого врожаю, оскільки метеорологічні умови були сприятливими взимку, а також було збільшено площу посівів під озимі культури. Це все буде враховано у макропрогнозі Національного банку», – зазначив Гелетій.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2020 році порівняно із 2019 року зменшився на 4%. Такі дані Державної служби статистики України.

Таким чином, реальний ВВП України впав після чотирьох років зростання. Востаннє падіння спостерігалося у 2015 році – на 9,8%.

Також МВФ покращив прогноз постковідного відновлення світової економіки. Отже, фонд прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 6,0%. У порівнянні з січнем поліпшений прогноз на 0,5 в.п. (з 5,5%). Згідно з прогнозом, у 2022 році світовий ВВП зросте на 4,4% (раніше очікувалося 4,2%).