В психлікарню по блату: чоловіки в «ДНР» шукають способи не брати участі у війні

Попри великий тиск, кількість тих, хто відмовляється воювати проти України в так званій «ДНР», дедалі збільшується

У перехопленій розмові військовослужбовець ЗС РФ (родом з Донецька, знаходиться в Херсонській області) розповідає своїм батькам, що в їхньому підрозділі всі «бастують». Відповідну розмову опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

«Сказали до кінця «операції» і плюс ще два місяці. Ось наші строки», – заявив солдат РФ.

Чоловік попросив маму зробити довідку, що він гіпертонік з метою ухилення від подальшої служби.

Мама окупанта розповіла, що в одному з підрозділів, де служить їхній спільний знайомий, 400 людей здали зброю. Їх привезли в Донецьк. Ставлення до них як до «дисидентів і революціонерів». Самого ж знайомого родичі оформили до лікарні, щоб того не звинуватили в дезертирстві: «В психлікарню по блату. Щоб коли його випишуть він міг їздити на машині та працювати».

За словами «мобілізованого», попри великий тиск, кількість тих, хто відмовляється воювати проти України в так званій «ДНР», дедалі збільшується.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило телефонну розмову двох мешканців «ДНР», які скаржилися на масові втрати на фронті.

Також розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупанта, що яскраво демонструє настрій у російській армії – бажання піти з війни за будь-яку ціну.