ДТЕК першим серед українських компаній приєднався до глобального руху The Valuable 500

Компанія перша долучилася до ініціативи, що покликана поліпшити інтеграцію співробітників і клієнтів з інвалідністю

У Міжнародний день людей з інвалідністю ДТЕК приєднався до глобального руху The Valuable 500. ДТЕК став першою українською компанією, яка долучилася до ініціативи, що покликана поліпшити інтеграцію співробітників і клієнтів з інвалідністю, адже створення рівного середовища для всіх є невід'ємною частиною цінностей компанії.

«Ми усвідомлюємо, що всі люди унікальні й прагнемо створити середовище, у якому кожен може реалізувати свій потенціал. Такий підхід сприяє появі нових ідей, впровадженню інновацій та інноваційних рішень. Усе це допомагає компанії працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства, а також адаптувати навколишній світ для людей з інвалідністю та людей похилого віку», – підкреслив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Засновниця The Valuable 500 Керолайн Кейсі зазначила: «Ми раді вітати нових членів The Valuable 500. Ми віримо в співпрацю, а не в конкуренцію, у зростаючий ефект колективного внеску 500 генеральних директорів провідних світових компаній і брендів. Я впевнена, якщо бізнес-спільнота об’єднається і включить до порядку денного інтеграцію людей з інвалідністю, то упродовж наступного десятиліття ми дійсно зможемо змінити ситуацію на краще у всьому світі».

2020 рік став для Групи ДТЕК роком початку реалізації нової довгострокової стратегії, яка ґрунтується на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Нова стратегія зображає місію бізнесу – працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства. З огляду на Цілі сталого розвитку ООН, компанія заявляє про свій намір приєднатися до принципів безбар'єрності в побудові бізнес-процесів.

Довідка: У 2019 році на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі було презентовано глобальний рух The Valuable 500. Мета цього руху – об'єднати 500 найвпливовіших бізнес-лідерів з усього світу, які взяли зобов'язання поліпшити інтеграцію співробітників і клієнтів з інвалідністю, та просувати серед компаній культуру інтеграції людей з інвалідністю, щоби розкрити їхню соціальну й економічну цінність.