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    Економіка та фінанси

    Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз увійшов до рейтингу кращих топ-менеджерів України

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    Ігор Щуров очолює нафтогазовий бізнес ДТЕК починаючи з 2011 року - Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз увійшов до рейтингу кращих топ-менеджерів України
    Ігор Щуров очолює нафтогазовий бізнес ДТЕК починаючи з 2011 року

    При формуванні фінального списку топ-25 кращих управлінців враховувалися такі критерії як особиста, інноваційна і корпоративна ефективність

    Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров увійшов у топ-25 кращих топ-менеджерів України за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» і був удостоєний нагороди в номінації «Стратег».

    Ігор Щуров очолює нафтогазовий бізнес ДТЕК починаючи з 2011 року. Укладачі рейтингу повідомляють, що під його керівництвом компанія наростила видобуток газу більш ніж в три рази і щорічно демонструє рекордні для галузі виробничі показники. Також за цей час ДТЕК Нафтогаз став лідером глибокого буріння, однією з найбільш інноваційних і високотехнологічних компаній газодобувного сектору України.

    «ДТЕК забезпечує істотний внесок в енергонезалежність України. Кожна нагорода і оцінка громадськості підтверджує правильність обраної нами стратегії. Тому що видобуток газу життєво важливий для країни – як з точки зору наповнення бюджету, так і в питанні енергетичної безпеки», –  зазначив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

    При формуванні фінального списку топ-25 кращих управлінців враховувалися такі критерії як особиста, інноваційна і корпоративна ефективність, рентабельність компанії за минулий рік, а також оцінка експертного журі та редакційної колегії.

    Теги: бізнес ДТЕК
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