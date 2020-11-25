Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз увійшов до рейтингу кращих топ-менеджерів України

При формуванні фінального списку топ-25 кращих управлінців враховувалися такі критерії як особиста, інноваційна і корпоративна ефективність

Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров увійшов у топ-25 кращих топ-менеджерів України за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» і був удостоєний нагороди в номінації «Стратег».

Ігор Щуров очолює нафтогазовий бізнес ДТЕК починаючи з 2011 року. Укладачі рейтингу повідомляють, що під його керівництвом компанія наростила видобуток газу більш ніж в три рази і щорічно демонструє рекордні для галузі виробничі показники. Також за цей час ДТЕК Нафтогаз став лідером глибокого буріння, однією з найбільш інноваційних і високотехнологічних компаній газодобувного сектору України.

«ДТЕК забезпечує істотний внесок в енергонезалежність України. Кожна нагорода і оцінка громадськості підтверджує правильність обраної нами стратегії. Тому що видобуток газу життєво важливий для країни – як з точки зору наповнення бюджету, так і в питанні енергетичної безпеки», – зазначив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

При формуванні фінального списку топ-25 кращих управлінців враховувалися такі критерії як особиста, інноваційна і корпоративна ефективність, рентабельність компанії за минулий рік, а також оцінка експертного журі та редакційної колегії.