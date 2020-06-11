Два місяці без зарплати. Черкаські тролейбуси можуть зупинитися



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Наразі заборгованість із зарплаті за квітень і травень становить 5 млн грн, а з податками – 8 млн грн, за електроенергію – 2 млн грн, - голова профспілки

Водії тролейбусів виходять на маршрути щодня, а останню заробітну плату отримали 29 квітня за березень

У Черкасах 420 працівників комунального підприємства «Черкасиелектротранс» уже два місяці не отримують заробітну плату. Востаннє вони отримали кошти за березень 29 квітня. Про це інформує «Вичерпно».

Зазначається, що терпіння тролейбусників – на межі і готові до зупинки роботи підприємства, якщо депутати міської ради не підуть їм назустріч.

За інформацією голови профспілки КП «Черкасиелектротранс» Лідії Бут, наразі заборгованість із зарплаті за квітень і травень становить 5 млн грн, а з податками – 8 млн грн, за електроенергію – 2 млн грн.

Вона запевняє, що кошти їм були виділені ще на початку року. «Депутатам лише потрібно на сесії міської ради проголосувати за зміну їх цільового призначення, а саме: зменшити видатки з «Компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян та оплати різниці в тарифах між діючим та економічно обґрунтованим» на «Інші заходи в сфері електротранспорту», - говорить голова профспілки підприємства.

Під час карантину комунальники здійснювали переважно спецрейси, які перевозили медиків та інших працівників стратегічно важливих підприємств міста. Наразі уже перевозять всі категорії громадян, але лише на сидячих місцях.

«Виручка дуже впала. В умовах карантину працівники не відпрацьовують норму годин, водії і так втратили десь 5 тисяч гривень своєї заробітної плати, а кондуктори – 3-4 тисячі. Працівники стали заручниками цієї ситуації і зараз вони вимушені приймати рішення взагалі про зупинку роботи підприємства. Ми сподіваємося, що в цю п’ятницю депутати зберуться на сесію міської ради і таки проголосують за відповідні зміни, щоб не відбулось зупинки роботи підприємства. Оскільки борг за спожиту електричну енергію за два місяці також сягає більше 2-х мільйонів гривень, за несплату якої в будь-який момент підприємство можуть відключити від електропостачання. Два попередження про відключення КП «ЧЕТС» вже отримало, тому ситуація критична», — відзначила Лідія Бут.

Водії тролейбусів виходять на маршрути щодня і в повному обсязі виконують свої посадові обов’язки, а останню заробітну плату отримали 29 квітня за березень.

Нагадаємо, на початку березня виконавчий комітет Черкаської міської ради затвердив фінансовий план КП «Черкасиелектротранс» у розмірі 102 млн грн.