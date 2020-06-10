У Києві молодик жбурнув у тролейбус каменюку, поранивши жінку (фото)



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Молодик кинув камінь у вікно тролейбуса Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали хулігана

На вулиці Луговій в Оболонському районі Києва пасажири тролейбуса затримали хулігана, який пошкодив громадський транспорт та поранив жінку. Повідомлення про це надійшло до поліції. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та швидка допомога.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, потерпілій жінці лікарі надали першу медичну допомогу та госпіталізували із забійною раною голови.

Правоохоронці встановили, що правопорушник не зміг потрапити у салон тролейбуса та вирішив проїхатись на драбині ззовні. Водій тролейбуса зупинився та зробив зауваження чоловіку, після чого той кинув у вікно камінь, розбив його та влучив жінці у голову.

Правоохоронці затримали 29-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції фігуранту оголосили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.