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    У Києві зупинився фунікулер

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    Київський фунікулер знаходиться на Володимирській гірці - У Києві зупинився фунікулер
    Київський фунікулер знаходиться на Володимирській гірці

    Технічна служба усуває несправність на фунікулері

    Сьогодні, 10 червня, вранці у Києві затримується рух фунікулера.

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    За його даними, рух затримується з технічних причин.

    На місце викликано відповідальну службу підприємства.

    Київський фунікулер вважається найромантичнішим міським транспортом. У травні цього року йому виповнилося 115 років.

    Цікаві факти про Київський фунікулер:

    • Щороку він перевозить майже 3 мільйони пасажирів;
    • Київський фунікулер є другим в Україні після Одеського;
    • Фунікулер вважався трамвайним маршрутом і мав номер ще до середини 1930-х;
    • Фунікулер перевозив пасажирів і під час німецької окупації впродовж 1941-1943 років;
    • Лінія фунікулера спочатку була коротшою внизу на 38 метрів: на Олександрівській вулиці на Подолі (нині - вулиця Петра Сагайдачного), де тепер розташована нижня станція, були приватні садиби, з власником яких вирішити питання відкупу власності не вдалося.
    Київський фунікулер, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, споруджувався впродовж 1902–1905 років. Його прокладено схилом Володимирської гірки з гарним видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій і управляється комунальним підприємством «Київпастранс».

    Дивіться, як виглядав фунікулер у різні періоди століття.

    громадський транспорт Київпастранс фунікулер
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