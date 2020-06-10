У Києві зупинився фунікулер
Київський фунікулер знаходиться на Володимирській гірці
Технічна служба усуває несправність на фунікулері
Сьогодні, 10 червня, вранці у Києві затримується рух фунікулера.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».
За його даними, рух затримується з технічних причин.
На місце викликано відповідальну службу підприємства.
Київський фунікулер вважається найромантичнішим міським транспортом. У травні цього року йому виповнилося 115 років.
Цікаві факти про Київський фунікулер:
- Щороку він перевозить майже 3 мільйони пасажирів;
- Київський фунікулер є другим в Україні після Одеського;
- Фунікулер вважався трамвайним маршрутом і мав номер ще до середини 1930-х;
- Фунікулер перевозив пасажирів і під час німецької окупації впродовж 1941-1943 років;
- Лінія фунікулера спочатку була коротшою внизу на 38 метрів: на Олександрівській вулиці на Подолі (нині - вулиця Петра Сагайдачного), де тепер розташована нижня станція, були приватні садиби, з власником яких вирішити питання відкупу власності не вдалося.
Київський фунікулер, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, споруджувався впродовж 1902–1905 років. Його прокладено схилом Володимирської гірки з гарним видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій і управляється комунальним підприємством «Київпастранс».