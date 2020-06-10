У Києві зупинився фунікулер



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Київський фунікулер знаходиться на Володимирській гірці

Технічна служба усуває несправність на фунікулері

Сьогодні, 10 червня, вранці у Києві затримується рух фунікулера.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

За його даними, рух затримується з технічних причин.

На місце викликано відповідальну службу підприємства.

Київський фунікулер вважається найромантичнішим міським транспортом. У травні цього року йому виповнилося 115 років.

Цікаві факти про Київський фунікулер:

Щороку він перевозить майже 3 мільйони пасажирів;

Київський фунікулер є другим в Україні після Одеського;

Фунікулер вважався трамвайним маршрутом і мав номер ще до середини 1930-х;

Фунікулер перевозив пасажирів і під час німецької окупації впродовж 1941-1943 років;

Лінія фунікулера спочатку була коротшою внизу на 38 метрів: на Олександрівській вулиці на Подолі (нині - вулиця Петра Сагайдачного), де тепер розташована нижня станція, були приватні садиби, з власником яких вирішити питання відкупу власності не вдалося.

Київський фунікулер, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, споруджувався впродовж 1902–1905 років. Його прокладено схилом Володимирської гірки з гарним видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій і управляється комунальним підприємством «Київпастранс».

Дивіться, як виглядав фунікулер у різні періоди століття.