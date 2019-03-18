Два найбільших банки Німеччини оголосили про плани злиття



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Зараз у Deutsche Bank та Commerzbank працюють близько 140 тисяч осіб

Два найбільших банки Німеччини - Deutsche Bank та Commerzbank - у неділю, 17 березня, офіційно підтвердили, що ведуть переговори про злиття.

Про це повідомляє агентство Reuters, зазначаючи, що гучна новина вже викликала побоювання профспілок через можливе скорочення тисяч працівників, а також дискусію серед аналітиків про плюси і мінуси такого об'єднання.

Зараз у Deutsche Bank та Commerzbank працюють близько 140 тисяч осіб.

17 березня обидва банки випустили короткі заяви за результатами окремих засідань їхніх правлінь, у яких підтвердили проведення переговорів про злиття.

«У світлі нових можливостей рада директорів Deutsche Bank вирішила переглянути стратегічні варіанти«, - йдеться, зокрема, у заяві найбільшої фінустанови Німеччини.

У той же час, джерела Reuters повідомляють, що наразі процес є на стадії переговорів і угода ще далека від завершення.

Однак у разі її успіху об'єднаний банк стане третім за величиною в Європі після HSBC і BNP Paribas, з активами приблизно 1,8 трлн євро і ринковою вартістю близько 25 млрд євро.