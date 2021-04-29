Економічний комітет Ради схвалив законопроєкт про REMIT

«Законопроєкт про REMIT підвищить прозорість і конкуренцію на оптових ринках і змусить НКРЕКП припинити всі махінації на енергоринку», – Буймістер

Запровадження регламенту REMIT є однією з зобов’язань України перед Європейським союзом

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував для прийняття в першому читанні законопроект №4503 про запровадження в Україні європейського регламенту REMIT.

Про це повідомила автор законопроекту, нардеп Людмила Буймістер («Слуга Народу»).

«Щойно комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку схвалив мій законопроект №4503 про запровадження в Україні європейського регламенту REMIT. Він підвищить прозорість і конкуренцію на оптових ринках і змусить НКРЕКП припинити всі махінації на енергоринку», – повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Вона також зазначила, що так званий «альтернативний» проект пана Геруса комітет з питань економічного розвитку відхилив.

«Нагадаю, проект закону №4503 про REMIT публічно підтримали Секретаріат Енергетичного співтовариства, Федерація європейських енерготрейдерів, Європейська бізнес-асоціація та низка інших авторитетних міжнародних інституцій. Найближчим часом проект закону буде винесений на розгляд в сесійну залу. Закликаю колег народних депутатів підтримати впровадження в Україні прозорих європейських правил роботи оптових ринків», – додала нардеп.

Нагадаємо, запровадження регламенту REMIT є однією з зобов’язань України перед Європейським союзом.