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    Економіка та фінанси

    Економічний комітет Ради схвалив законопроєкт про REMIT

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    &laquo;Законопроєкт про REMIT&nbsp;підвищить прозорість і конкуренцію на оптових ринках і змусить НКРЕКП припинити всі махінації на енергоринку&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;Буймістер - Економічний комітет Ради схвалив законопроєкт про REMIT
    «Законопроєкт про REMIT підвищить прозорість і конкуренцію на оптових ринках і змусить НКРЕКП припинити всі махінації на енергоринку», – Буймістер

    Запровадження регламенту REMIT є однією з зобов’язань України перед Європейським союзом

    Комітет з питань економічного розвитку рекомендував для прийняття в першому читанні законопроект №4503 про запровадження в Україні європейського регламенту REMIT.

    Про це повідомила автор законопроекту, нардеп Людмила Буймістер («Слуга Народу»).

    «Щойно комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку схвалив мій законопроект №4503 про запровадження в Україні європейського регламенту REMIT. Він підвищить прозорість і конкуренцію на оптових ринках і змусить НКРЕКП припинити всі махінації на енергоринку», – повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

    Вона також зазначила, що так званий «альтернативний» проект пана Геруса комітет з питань економічного розвитку відхилив.

    «Нагадаю, проект закону №4503 про REMIT публічно підтримали Секретаріат Енергетичного співтовариства, Федерація європейських енерготрейдерів, Європейська бізнес-асоціація та низка інших авторитетних міжнародних інституцій. Найближчим часом проект закону буде винесений на розгляд в сесійну залу. Закликаю колег народних депутатів підтримати впровадження в Україні прозорих європейських правил роботи оптових ринків», – додала нардеп.

    Нагадаємо, запровадження регламенту REMIT є однією з зобов’язань України перед Європейським союзом.

    Теги: НКРЕКП бізнес
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