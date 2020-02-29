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    Економіка та фінанси

    Експерти МВФ досягли суттєвого прогресу під час візиту до Києва

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    Дискусії продовжаться найближчими днями - Експерти МВФ досягли суттєвого прогресу під час візиту до Києва
    Дискусії продовжаться найближчими днями

    Експерти розпочали роботу в Києві 20 лютого

    Фахівці Міжнародного валютного фонду під час візиту в Україну досягли суттєвого прогресу.

    Про це йдеться у заяві представництва фонду в Києві.

    «Команда фахівців МВФ, яка відвідала Київ, досягла помітно суттєвого прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання та забезпечення стабільності», – заявив Йоста Люнгман, Постійний представник МВФ в Україні.

    Зазначається, що дискусії продовжаться найближчими днями.

    Експерти МВФ розпочали роботу в Києві 20 лютого. 

    22 січня 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в 5,5 млрд дол.
    18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.

    Нагадаємо, Україна виконала більшість вимог для нової програми з МВФ.

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