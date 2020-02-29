Експерти МВФ досягли суттєвого прогресу під час візиту до Києва



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Дискусії продовжаться найближчими днями

Експерти розпочали роботу в Києві 20 лютого

Фахівці Міжнародного валютного фонду під час візиту в Україну досягли суттєвого прогресу.

Про це йдеться у заяві представництва фонду в Києві.

«Команда фахівців МВФ, яка відвідала Київ, досягла помітно суттєвого прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання та забезпечення стабільності», – заявив Йоста Люнгман, Постійний представник МВФ в Україні.

Зазначається, що дискусії продовжаться найближчими днями.

Експерти МВФ розпочали роботу в Києві 20 лютого.

22 січня 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в 5,5 млрд дол.

18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.

Нагадаємо, Україна виконала більшість вимог для нової програми з МВФ.

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