Економіст розповів, чим небезпечне підвищення податків для бізнесу
Наразі ціни та сировину на світових ринках почали різко знижуватись
Зниження цін на сировину на світових ринках негативно позначиться на українських експортерах
Підвищення податків для бізнесу в умовах наближення економічної кризи матиме погані наслідки для економіки України. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук, пише РБК-Україна.
Економіст нагадав, що наразі ціни та сировину на світових ринках почали різко знижуватись, і, вочевидь, це негативно позначиться на роботі вітчизняних експортерів, адже ми експортуємо переважно сировину, а також на економіці України в цілому.
«На сьогоднішній момент ми спостерігаємо стрімке падіння цін на залізну руду і металургійну продукцію. Вчора, наприклад, ціна на металургійну руду впала нижче $100 за тону, при тому, що ще весною цього року було більше $220. Тобто криза в Китаї, пов’язана з девелоперським бізнесом, який формує третину ВВП Китаю може обвалити дуже суттєво ціни на металургійну продукцію», – пояснив Кушнірук.
За його словами, цього року Україна має певні позитивні зрушення в економічному зростанні за рахунок аграрного сектору, адже отримали хороший врожай. Проте цей позитив, на думку економіста, не перекриє проблеми, пов’язані з падінням світових цін на іншу частину позицій українських експортерів.
«Крім того, взагалі світ може скотитися в нову хвилю економічної кризи, в тому числі посилену новою хвилею пандемії», – прогнозує Кушнірук.
За його словами, за таких умов підвищення податків для бізнесу, який пропонує уряд у законопроєкті №5600, є надзвичайно поганою ідеєю, що може спровокувати економічну кризу в Україні.
«Ці всі ідеї про підвищення податків, до того ж буквально із січня наступного року, вони є вкрай недолугими і можуть мати дуже погані наслідки для бізнесу, який і так потерпає від величезних проблем, пов’язаних як з об’єктивними обставинами, в тому числі і з пандемією, так і просто некомпетентністю наших можновладців», – наголосив Кушнірук.
Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.
Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу.
Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.
На думку заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської, податкові зміни, запропоновані урядом в законопроєкті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців.
Також законопроєкт №5600 жорстко розкритикував п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.