Економіст розповів, чим небезпечне підвищення податків для бізнесу

Зниження цін на сировину на світових ринках негативно позначиться на українських експортерах

Підвищення податків для бізнесу в умовах наближення економічної кризи матиме погані наслідки для економіки України. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук, пише РБК-Україна.

Економіст нагадав, що наразі ціни та сировину на світових ринках почали різко знижуватись, і, вочевидь, це негативно позначиться на роботі вітчизняних експортерів, адже ми експортуємо переважно сировину, а також на економіці України в цілому.

«На сьогоднішній момент ми спостерігаємо стрімке падіння цін на залізну руду і металургійну продукцію. Вчора, наприклад, ціна на металургійну руду впала нижче $100 за тону, при тому, що ще весною цього року було більше $220. Тобто криза в Китаї, пов’язана з девелоперським бізнесом, який формує третину ВВП Китаю може обвалити дуже суттєво ціни на металургійну продукцію», – пояснив Кушнірук.

За його словами, цього року Україна має певні позитивні зрушення в економічному зростанні за рахунок аграрного сектору, адже отримали хороший врожай. Проте цей позитив, на думку економіста, не перекриє проблеми, пов’язані з падінням світових цін на іншу частину позицій українських експортерів.

«Крім того, взагалі світ може скотитися в нову хвилю економічної кризи, в тому числі посилену новою хвилею пандемії», – прогнозує Кушнірук.

За його словами, за таких умов підвищення податків для бізнесу, який пропонує уряд у законопроєкті №5600, є надзвичайно поганою ідеєю, що може спровокувати економічну кризу в Україні.

«Ці всі ідеї про підвищення податків, до того ж буквально із січня наступного року, вони є вкрай недолугими і можуть мати дуже погані наслідки для бізнесу, який і так потерпає від величезних проблем, пов’язаних як з об’єктивними обставинами, в тому числі і з пандемією, так і просто некомпетентністю наших можновладців», – наголосив Кушнірук.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу.

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

На думку заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської, податкові зміни, запропоновані урядом в законопроєкті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців.

Також законопроєкт №5600 жорстко розкритикував п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.