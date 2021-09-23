  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Економіст розповів, чим небезпечне підвищення податків для бізнесу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі ціни та сировину на світових ринках почали різко знижуватись - Економіст розповів, чим небезпечне підвищення податків для бізнесу

    Наразі ціни та сировину на світових ринках почали різко знижуватись

    Фото з відкритих джерел

    Зниження цін на сировину на світових ринках негативно позначиться на українських експортерах

    Підвищення податків для бізнесу в умовах наближення економічної кризи матиме погані наслідки для економіки України. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук, пише РБК-Україна.

    Економіст нагадав, що наразі ціни та сировину на світових ринках почали різко знижуватись, і, вочевидь, це негативно позначиться на роботі вітчизняних експортерів, адже ми експортуємо переважно сировину, а також на економіці України в цілому.

    «На сьогоднішній момент ми спостерігаємо стрімке падіння цін на залізну руду і металургійну продукцію. Вчора, наприклад, ціна на металургійну руду впала нижче $100 за тону, при тому, що ще весною цього року було більше $220. Тобто криза в Китаї, пов’язана з девелоперським бізнесом, який формує третину ВВП Китаю може обвалити дуже суттєво ціни на металургійну продукцію», – пояснив Кушнірук.

    За його словами, цього року Україна має певні позитивні зрушення в економічному зростанні за рахунок аграрного сектору, адже отримали хороший врожай. Проте цей позитив, на думку економіста, не перекриє проблеми, пов’язані з падінням світових цін на іншу частину позицій українських експортерів.

    «Крім того, взагалі світ може скотитися в нову хвилю економічної кризи, в тому числі посилену новою хвилею пандемії», – прогнозує Кушнірук.

    За його словами, за таких умов підвищення податків для бізнесу, який пропонує уряд у законопроєкті №5600, є надзвичайно поганою ідеєю, що може спровокувати економічну кризу в Україні.

    «Ці всі ідеї про підвищення податків, до того ж буквально із січня наступного року, вони є вкрай недолугими і можуть мати дуже погані наслідки для бізнесу, який і так потерпає від величезних проблем, пов’язаних як з об’єктивними обставинами, в тому числі і з пандемією, так і просто некомпетентністю наших можновладців», – наголосив Кушнірук.

    Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

    Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу.

    Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

    На думку заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської, податкові зміни, запропоновані урядом в законопроєкті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців.

    Також законопроєкт №5600 жорстко розкритикував п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

    Теги: податки ВВП ціни криза уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Економіст розповів, чим небезпечне підвищення податків для бізнесу