Ексглава СБУ вимагає перевірити сімейний енергетичний бізнес керівника «Гарантованого покупця»

Керівник ДП «Гарантований покупець» Пилипенко 14 грудня задекларував пряме та опосередковане право власності на 2 сонячні електростанції і енергетичного трейдера

Керівник ДП «Гарантований покупець» має відношення до двох проектів у зеленій енергетиці – Наливайченко

Народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко звернувся до НАБУ з вимогою розслідувати конфлікт інтересів керівника ДП «Гарантований Покупець» Андрія Пилипенка через його сімейний енергетичний бізнес.

Копію відповідного звернення Наливайченко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Факти, що були встановлені нашою парламентською ТСК, мають негайно розслідувати правоохоронці, а винні мають понести покарання Коротко нагадаю: керівник ДП «Гарантований покупець» пан Пилипенко має безпосереднє відношення до як мінімум двох проектів у зеленій енергетиці. Це означає, що керівник державної компанії сам у себе купує електроенергію і сам собі за неї платить», – повідомив нардеп.

За його словами, в цій схемі вся класика української корупції – компанії, які отримають кошти з держпідприємства, оформлені на найближчих родичів керівника такого держпідприємства.

«Очікую негайної реакції НАБУ. Про результати одразу повідомлю вам», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, новий керівник ДП «Гарантований покупець» Андрій Пилипенко 14 грудня задекларував пряме та опосередковане право власності на 2 сонячні електростанції і енергетичного трейдера, які є контрагентами держпідприємства, яке він очолює.