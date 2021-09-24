Експерт: «Газпром», заганяючи ціни на космічні висоти, наближає свій кінець

«Що переможе: сила європейського права чи газове лобі «Газпрому» в Європі?»

Намагаючись використовувати газ як зброю у своїй гібридній операції проти Європи, «Газпром» не взяв до уваги зміну тренду на азійських ринках скрапленого газу, заявив в інтерв’ю «Главкому» провідний експерт з питань енергетики Михайло Гончар. Доки ціни в Азії були вищими, трейдерам було вигідно продавати туди скраплений газ. Проте зараз європейський ринок пропонує вигіднішу ціну, тому танкери з азійських ринків знову повернуться у Європу.

«Навряд чи доводиться впевнено говорити, умовно кажучи, про сотню танкерів з американським скрапленим газом, які взимку надійдуть до Європи та врятують становище. «Газпром», заганяючи ціни на космічні висоти, наближає свій кінець. Тому що ціни на газ наближаються до цін на азійських ринках, тому танкери зі скрапленим газом, які пішли в Азію, повернуться знову на європейський ринок. Вже Індія та Пакистан відмовилися від покупки домовлених обсягів зрідженого газу внаслідок високої ціни», – пояснив експерт.

Не тільки Україна, а й багато хто у Європі вже зрозумів, що без американських санкцій цю газову навалу з Росії не зупинити, вважає Михайло Гончар.

«І тут уже потрібно ставити питання не тільки в контексті «Північного потоку – 2» та газових каруселей, запущених «Газпромом» на ринку ЄС. Потрібно ставити питання про санкціонування «Газпрому». Це питання вже стояло на порядку денному у 2014 році і до нього треба знову повернутися. Європа повинна підіймати питання щодо механізму трансатлантичної енергетичної солідарності», – наголосив він.

На думку експерта, ситуація показує, що Європа в оборонному відношенні – і суто військовому, і суто енергетичному – не здатна протистояти гібридній агресії Росії.

«Тому в принципі потрібно, щоб американці допомогли європейцям і нам також покінчити з цією спецоперацією Кремля з деформації європейського газового ринку. Але, звичайно, це не є процес, який припиниться протягом днів, тижнів чи місяців. Тепер важливо, що переможе: сила європейського права чи газове лобі «Газпрому» в Європі», – підкреслив Михайло Гончар.

Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

У відповідь речник президента Росії у звичній для себе манері заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

Як стало відомо 22 вересня, польська газова державна компанія PGNiG домоглася включення в процедуру сертифікації Федеральним мережевим агентством Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора газопроводу «Північний потік – 2» Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. У компанії вважають, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою та по суті вимогам для сертифікації за преференційною моделлю незалежного мережевого оператора.

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