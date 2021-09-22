Рекордні ціни на газ. Експерт радить Кабміну звернутися до ЄС із попередженням

Кремль не зупиниться у своїй гібридній операції проти Європи з використанням газової зброї, переконаний Михайло Гончар

Експерт пояснив, як має діяти український уряд в умовах стрімкого подорожчання газу, спровокованого Росією

Газове свавілля, яке чинить у Європі «Газпром», може зупинити взаємодія українського уряду з Євросоюзом, заявив в інтерв’ю «Главкому» провідний експерт з питань енергетики Михайло Гончар. Механізм протидії кремлівському газовому шантажу прописаний у статті 338 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наголосив експерт.

Україна повинна попередити Європу, що має місце підготовка третьої сторони до штучної газової кризи, вважає Гончар.

«Уряд України має звернутися до ЄС, використовуючи угоду про Асоціацію з ЄС. Там є стаття 338, яка передбачає застосування механізму раннього попередження про можливу енергетичну кризу. Впевнений, що наші польські партнери не будуть стояти осторонь. США вже попередили ЄС про небезпеку на ринку. Але внутрішні механізми Європейської Комісії надто повільні. «Газпром» вважає, що чим ближче до зими, тим податливішою буде Європейська комісія, і розраховує на німецьку підтримку. Останніми днями спохватився тільки Європарламент», – сказав Михайло Гончар.

Експерт наголосив, що Україна як ніхто інший знає російську пристрасть до гібридних технологій і використання будь-чого як зброї.

«Важливо розуміти, Росія зараз використовує газ як зброю проти Європи, діючи зсередини Європи. Проти нас – подібно, але діючи ззовні: обмеживши транзит до мінімально можливого рівня росіяни фактично ведуть до того, щоб припинити транзит через Україну», – додав він.

На думку експерта, європейці не зробили висновків з попередніх газових криз, які не раз влаштовував «Газпром», публічно декларуючи наміри виконувати взяті на себе зобов’язання.

«Це омріяне «Газпромом» становище, яке вони наближали, як могли. У Німеччині побутує уявлення, що «Газпром» працює за ринковими правилами, що у нього були певні гріхи на ринку країн Центральної та Східної Європи на початку 2010 років, але ж він визнав свою неринкову поведінку та пообіцяв, що більше так робити не буде. «Газпром» використав довіру з боку ЄС, що в ньому вбачають суто суб’єкта ринку», – вважає Михайло Гончар.

Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

У відповідь прессекретар президента Росії заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

Довідка «Газпром» загалом реалізував чотири обхідних газопроводи (кожен по дві гілки): «Голубий потік» і «Турецький потік» через Чорне море, «Північний потік – 1» і «Північний Потік – 2» – через Балтійське море. Загальна потужність цих трубопроводів – майже 160 млрд куб м на рік. Це перевищує транзитну потужність газотранспортної системи України, яка номінально складає 146 млрд куб м.

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