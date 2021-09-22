Яка реальна ціна українського газу. Головний виконавчий директор «Нафтогазу» перед звільненням розкрив «секрет»

«Нафтогаз» спростовує заяви Отто Ватерландера

З «Нафтогазу» звільнився головний виконавчий директор компанії Отто Ватерландер та розповів у інтерв'ю «Економічній правді», що разом із ним може звільнитися й фінансовий директор компанії Петер ван Дріл.

Також у інтерв'ю Ватерландер розповів, скільки коштує видобуток газу для «Нафтогазу». За його словами, собівартість газу близько 1 грн за кубометр. А продає українським домогосподарствам та підприємствам теплокомуненерго по 7 грн за кубометр газу.

«Якби «Нафтогаз» продавав газ на ринку іншим споживачам, то міг би заробити більш ніж 20 грн за кубометр. Ми нехтуємо цими 13 грн, щоб забезпечити потреби населення та підприємств теплокомуненерго», – пояснив Ватерландер.

Однак він зазначив, що не потрібно плутати це зі списуванням боргів, які були результатом режиму ПСО в останні роки. Ватерландер наголосив, що видобування газу генерує прибутки для країни.

Ватерландер зазначив, що наглядова рада просила його не йти у відставку і він був із цим згодний.

«Сьогодні, коли пройшло майже п'ять місяців, стає зрозуміло, що, попри всі юридичні моменти, судові рішення, позицію наших закордонних партнерів щодо незаконності призначення Вітренка, уряд уже нічого не робитиме. Я не хочу бути частиною цієї нелегальної гри», – зазначив Ватерландер.

Він додав, що цілком імовірно, що вся наглядова рада піде у відставку.

Водночас «Нафтогаз» спростовує заяви Отто Ватерландера в інтерв’ю ЗМІ.

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вказує на некоректність та спростовує інформацію, викладену в інтерв’ю члена правління, головного виконавчого директора – виконавчого директора з трансформації НАК «Нафтогаз України» Отто Арнольда Ватерландера виданню «Економічна правда»», – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що не відповідають дійсності твердження пана Ватерландера щодо собівартості виробництва газу. Цифри, вказані паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо.

«Натомість зазначаємо, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, яку компанія завершує готувати, і яку мають перевірити аудитори, а планову собівартість буде вказано у фінансовому плані, який має затвердити уряд України», – додали в «Нафтогазі».

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