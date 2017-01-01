Експерти прогнозують подорожчання курячих яєць до 26 грн за десяток

Вітчизняні виробники яєць в першу чергу реалізують свою продукцію на зовнішніх ринках, і лише надлишок продукції продають в Україні

Ціни на курячі яйця на українському ринку до кінця поточного року можуть зрости на 10-15% і скласти близько 26 гривень за десяток, прогнозують науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Як повідомила прес-служба інституту, стрибок цін на цей продукт пояснюється тим, що вартість зерна, яке є основою раціону



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Вітчизняні виробники яєць в першу чергу реалізують свою продукцію на зовнішніх ринках, і лише надлишок продукції продають в Україні

Ціни на курячі яйця на українському ринку до кінця поточного року можуть зрости на 10-15% і скласти близько 26 гривень за десяток, прогнозують науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Як повідомила прес-служба інституту, стрибок цін на цей продукт пояснюється тим, що вартість зерна, яке є основою раціону птиці, безпосередньо залежить від курсу долара. Крім того, вітчизняні виробники яєць в першу чергу реалізують свою продукцію на зовнішніх ринках, де українські курячі яйця користуються великим попитом, і тільки надлишок продукції реалізують на внутрішньому ринку.

«Якщо попит збільшується і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках, ціна йде вгору», - пояснила прес-служба.

Згідно з повідомленням, саму низьку ціну на яйця експерти фіксують навесні і влітку, коли на ринок надходять яйця, вироблені в господарствах населення. Разом з тим, ціни досягають найвищого піку в осінньо-зимовий період, коли знижується виробництво в господарствах населення, а промислові птахофабрики, реалізуючи свою продукцію за завищеними цінами, що покривають збитки попередніх місяців.

Згідно з повідомленням, цього року оптово-відпускна ціна на курячі яйця була найнижчою в липні - 10,35 гривні за десяток. Наступного місяця вона почала збільшуватися і становила в серпні 11,57 гривні за десяток, вересні - 15,04 гривні за десяток, жовтні - 19,73 гривні за десяток.

Загалом, з липня оптово-відпускна ціна на курячі яйця зросла більш ніж у 1,9 разів.

Роздрібна ціна на курячі яйця першої категорії в жовтні становила 22,91 гривні за десяток, що в 1,7 разів більше, ніж було в липні. Роздрібна ціна на курячі яйця другої категорії за звітний період зросла в 1,9 рази - до 19,99 гривні за десяток.

Прес-служба додала, що ціни на яйця суттєво відрізняються в різних регіонах України. Це свідчить про низьку територіальну мобільність яєць і розходження в доходах населення в різних областях.

За прогнозами Інституту аграрної економіки, Україна за підсумками поточного року може збільшити постачання курячих яєць на зарубіжні ринки в 1,5 рази порівняно з минулим роком. За десять місяців поточного року Україна експортувала 71,5 тисячі тонн яєць проти 50,7 тисячі тонн минулого року. Найбільше українських свіжих яєць за звітний період закупили країни Азії та Африки.

