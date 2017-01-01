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    На полиці столичних магазинів викинули яйця Святаша (фотофакт)

    В одному із супермаркетів Києва громадяни побачили цікавий продукт
    У столиці на полицях супермаркетів з'явилися курячі яйця з зображенням народного депутата Дмитра Святаша. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook проінформував Василь Апасов, повідомляє «Главком». «Сьогодні в супермаркеті побачив яйця з фізіономією нардепа Святаша. Я мабуть якось зі скандалами НАБУ і іншими
    • Сьогодні, 13:13
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    На упаковці з курячими яйцями зображений нардеп Дмитро Святаш
    На упаковці з курячими яйцями зображений нардеп Дмитро Святаш

    В одному із супермаркетів Києва громадяни побачили цікавий продукт

    У столиці на полицях супермаркетів з'явилися курячі яйця з зображенням народного депутата Дмитра Святаша.

    Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook проінформував Василь Апасов, повідомляє «Главком».

    «Сьогодні в супермаркеті побачив яйця з фізіономією нардепа Святаша. Я мабуть якось зі скандалами НАБУ і іншими перипетіями випав з реальності, тому не в темі», - написав Василь.

    Також блогер задає питання: «Це що за яйця депутата по 200 гривень з 2018 року? Зазвичай у нас яйця під Великдень ростуть. Або це новий вид передвиборної програми?»

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