На полиці столичних магазинів викинули яйця Святаша (фотофакт)
- Сьогодні, 13:13
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На упаковці з курячими яйцями зображений нардеп Дмитро Святаш
В одному із супермаркетів Києва громадяни побачили цікавий продукт
У столиці на полицях супермаркетів з'явилися курячі яйця з зображенням народного депутата Дмитра Святаша.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook проінформував Василь Апасов, повідомляє «Главком».
«Сьогодні в супермаркеті побачив яйця з фізіономією нардепа Святаша. Я мабуть якось зі скандалами НАБУ і іншими перипетіями випав з реальності, тому не в темі», - написав Василь.
Також блогер задає питання: «Це що за яйця депутата по 200 гривень з 2018 року? Зазвичай у нас яйця під Великдень ростуть. Або це новий вид передвиборної програми?»