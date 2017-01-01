На полиці столичних магазинів викинули яйця Святаша (фотофакт)

В одному із супермаркетів Києва громадяни побачили цікавий продукт

У столиці на полицях супермаркетів з'явилися курячі яйця з зображенням народного депутата Дмитра Святаша. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook проінформував Василь Апасов, повідомляє «Главком». «Сьогодні в супермаркеті побачив яйця з фізіономією нардепа Святаша. Я мабуть якось зі скандалами НАБУ і іншими



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На упаковці з курячими яйцями зображений нардеп Дмитро Святаш

В одному із супермаркетів Києва громадяни побачили цікавий продукт

У столиці на полицях супермаркетів з'явилися курячі яйця з зображенням народного депутата Дмитра Святаша.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook проінформував Василь Апасов, повідомляє «Главком».

«Сьогодні в супермаркеті побачив яйця з фізіономією нардепа Святаша. Я мабуть якось зі скандалами НАБУ і іншими перипетіями випав з реальності, тому не в темі», - написав Василь.

Також блогер задає питання: «Це що за яйця депутата по 200 гривень з 2018 року? Зазвичай у нас яйця під Великдень ростуть. Або це новий вид передвиборної програми?»