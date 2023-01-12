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Яка ситуація зі світлом буде у найближчі дні – прогноз енергетиків

Юрій Лящук
glavcom.ua
Яка ситуація зі світлом буде у найближчі дні – прогноз енергетиків
В Україну йде потепління, що позитивно позначиться на енергосистемі
фото з відкритих джерел

Сергій Коваленко переконаний, що українцям варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням

Температура повітря в Україні з 13 січня почне різко підвищуватись, що сприятливо позначиться на вітчизняній енергосистемі. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«За прогнозами погоди сьогодні чи не найскладніший день. Відзавтра почне теплішати. Сьогодні мене запитували, чи є якась температура, яка може бути критично загрозливою для енергосистеми України.

Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася.

Сергій Коваленко також запевнив, що українцям варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням.

«Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті.

Я вдячний енергетикам, які допомагають всіма силами, щоб ми витримали цю зиму. Але нагадую про відповідальність кожного, бо всі ми так чи інакше – учасники енергосистеми. Тож тримаймося», – написав Коваленко.

Яка ситуація зі світлом буде у найближчі дні – прогноз енергетиків фото 1

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Київ може уникнути тотальних відключень електроенергії, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання.

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Теги: енергетика Україна

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