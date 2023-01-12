Яка ситуація зі світлом буде у найближчі дні – прогноз енергетиків

Сергій Коваленко переконаний, що українцям варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням

Температура повітря в Україні з 13 січня почне різко підвищуватись, що сприятливо позначиться на вітчизняній енергосистемі. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

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«За прогнозами погоди сьогодні чи не найскладніший день. Відзавтра почне теплішати. Сьогодні мене запитували, чи є якась температура, яка може бути критично загрозливою для енергосистеми України.

Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася.

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Сергій Коваленко також запевнив, що українцям варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням.

«Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті.

Я вдячний енергетикам, які допомагають всіма силами, щоб ми витримали цю зиму. Але нагадую про відповідальність кожного, бо всі ми так чи інакше – учасники енергосистеми. Тож тримаймося», – написав Коваленко.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Київ може уникнути тотальних відключень електроенергії, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання.