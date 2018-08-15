Енергетичні формули допоможуть Україні позбутися імпорту - експерт



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Геннадій Рябцев нагадав про зобов'язання України перед МВФ

На думку експерта, Україні доцільно дотримуватися імпортного паритету в ціноутворенні на енергоносії

Провідний науковий співробітник Інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев вважає, що формули розрахунку ціни енергоносіїв («Дюссельдорф +» для газу і «Роттердам +» для вугілля), засновані на принципі імпортного паритету, можуть стати важливим фактором розвитку внутрішнього видобутку вуглеводнів, гострий дефіцит яких зазнає Україна.

«Ціна на енергоносії українського видобутку, прив'язана до європейських бенчмарк (індекси NCG для газу і API2 для вугілля) може дозволити збільшити інвестиції у видобувний сектор і сприяти скороченню частки імпорту. Але тільки якщо чітко контролювати, куди йдуть кошти. Швидкого ефекту від вкладення коштів неможливо досягти, тому це використовується, в тому числі, політичними силами, щоб не направляти кошти на видобуток. Гроші на видобуток, природно, йдуть з тарифу. Україна повинна кратно збільшити вкладення у видобуток. І тоді можна очікувати скорочення імпорту», - підкреслив він.

На думку експерта, Україні доцільно дотримуватися імпортного паритету в ціноутворенні на енергоносії і з точки зору перспектив співпраці з Міжнародним валютним фондом. В іншому випадку галузь зіткнеться з корупційними ризиками.

«Для відновлення співпраці з МВФ необхідно виконати зобов'язання, під які були отримані попередні транші. Тоді уряд сказав, що всі корупційні схеми і спекуляції на занижених цінах для населення ліквідовані. Тепер же виходить, що схеми повертаються - стовідсоткового обліку по споживанню немає, під населення можна списати будь-які обсяги і на дельті тарифів для промисловості і населення гарненьку суму можна привласнити», - заявив Геннадій Рябцев.

Місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Києві в період з 6 по 19 вересня. За словами постійного представника Фонду в Україні Йости Люнгмана, відбудеться обговорення питань стосовно фінансової допомоги від МВФ, яка спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності в Україні і подальшого руху економіки країни в напрямку сталого та інклюзивного зростання.

З липня 2017 року Україна знаходиться в складному переговорному процесі з МВФ щодо газового питання: Фонд наполягає на підвищенні ціни газу для населення, згідно закріпленої в Меморандумі формули «Дюссельдорф +» (ціна німецького хаба NCG + витрати на доставку в Україну).

У сфері електроенергії діє аналогічна формула - «Роттердам +» (ціна вугілля в тарифі формується на основі котирувань голландського вугільного індексу API2).