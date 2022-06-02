«Енергоатом» прокоментував можливість зупинки Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція не може бути відключена від мережі, пояснила компанія «Енергоатом»

Найбільша атомна електростанція Європи буде і надалі працювати в енергосистемі України

Компанія «Енергоатом», яка керує українськими атомними станціями, спростувала заяву радника прем’єр-міністра Юрія Бойка про можливу зупинку роботи Запорізької АЕС. Про це повідомила пресслужба НАЕК.

«На сьогодні існує лише один сценарій – це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України», – зазначає «Енергоатом». Як пояснила державна компанія, відключення Запорізької АЕС неможливе навіть з технічної та безпекової точки зору, не кажучи уже про економічну та політичну складову.

«Енергоатом» відзначив самовіддану роботу співробітників ЗАЕС: «Мужні працівники атомної станції роблять все можливе і неможливе. Працюючи під шаленим тиском окупантів, ризикуючи своїм життям та здоров‘ям, переймаючись про те, чим нагодувати та як врятувати родину в Енергодарі, вони щодня забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції».

Тож, пояснила державна енергетична компанія, Запорізька АЕС стабільно працює і буде працювати надалі у енергетичній системі України.

«У нас є всі підстави впевнено про це заявляти», – зазначив «Енергоатом», попросивши ЗМІ та експертів припинити спекуляції на тему подальшої роботи ЗАЕС.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив сьогодні, 2 червня, що у випадку втрати контролю над Запорізькою АЕС, навіть після появи «найменших рухів у бік втрати контролю за станцією», Україна повністю відключить атомну станцію від мережі.

Додамо, що Запорізька АЕС та Енергодар з 4 березня тимчасово захоплені агресорами. На майданчику атомної електростанції, окрім військових російської федерації, тривалий час незаконно перебувають представники росатому.

Попри контроль російськими військами, Запорізька атомна електростанція продовжує працювати на потреби України.

«Енергоатом» уже підрахував збитки від обстрілів рашистів Запорізької АЕС. Було встановлено, що окупанти, які обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, завдали шкоди як мінімум на 18,3 млрд грн.