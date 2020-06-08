Фахівці дали невтішний прогноз щодо дешевої картоплі в Україні



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Ціни на картоплю в наступному сезоні можуть опинитися навіть вище, ніж в цьому

Ринок картоплі в країні багато в чому залежить від сільських фермерів

Через торішній неврожай Україну завалили імпортною картоплею. При цьому вітчизняний ринок картоплі може залишитися нестабільним і в майбутньому сезоні, а овоч буде дорогим. Такі прогнози озвучили аналітики проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

«Основними факторами, які впливатимуть на ціноутворення, будуть погодні умови в період вегетації і активність сільського населення України, яке традиційно вирощує понад 95% від загального обсягу картоплі», – кажуть експерти.

За попередніми даними аналітиків, що площі під картоплею у професійних виробників якщо і зростуть, то незначно.

«Збільшити обсяги виробництва може собі дозволити далеко не кожен, адже ціни на якісний посадковий матеріал складають 1200-1400 євро/т, також захист рослин потребує регулярних і досить дорогих робіт, а деякі виробники ще й використовують крапельне зрошення», – пояснюють експерти.

З іншого боку, все більше картоплі реалізується через супермаркети, які можуть працювати тільки з професійними виробниками при наявності всіх необхідних документів.

«З огляду на мізерну частку професійного виробництва в сегменті картоплі, на сьогоднішній день дуже мала ймовірність задовольнити українських споживачів вітчизняною продукцією впродовж нового сезону. Залишається сподіватися, що в господарствах населення увагу до вирощування картоплі збільшиться, а погодні умови, які зараз є несприятливими для вирощування картоплі, впродовж всього сезону вегетації будуть більш вдалими, ніж в минулому році», – впевнені аналітики.

На їхню думку, ціни на картоплю в наступному сезоні можуть опинитися навіть вище, ніж в цьому. Знизити ціни дозволить тільки хороший урожай якісної картоплі в господарствах населення, вважають експерти.

Нагадаємо, українські садівники заявляють про те, що урожай яблук в 2020 році, буде нижчим прогнозованого раніше. Причина – заморозки, через які значно постраждали плодові дерева в Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській і Вінницькій областях.

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