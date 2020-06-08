  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Нафта Brent торгується вище $43 за барель вперше після падіння цін у березні

    • Розсилка
    <p>Станом на ранок, вартість ф&rsquo;ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,91%</p> - Нафта Brent торгується вище $43 за барель вперше після падіння цін у березні

    Станом на ранок, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,91%

    Ціна нафти вище $43 за барель

    Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до $43,11 за барель, передає Bloomberg.

    За даними видання станом на 7:30, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,91%.

    Ціна нафти WTI складає $40,07 за барель.

    Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив «чорний понеділок» – найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін – на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

    В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні $40 за барель у другій половині року.

    Як повідомлялося, різке зростання цін на ринку нафти почалося ввечері 29 травня. Експерти вважають, що це сталося на тлі публікації даних про зниження кількості бурових в США. Вартість серпневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 0,63%, до $ 38,08 за барель.

    До слова, 2 червня ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 38,65 долара за барель. Ціна нафти вище $38 за барель.

    Нагадаємо, «Укртранснафта» вперше транспортує «легку техаську» нафту.

    Читайте також:
    Країни ОПЕК+ погодили продовження рекордного скорочення видобутку нафти
    нафта ОПЕК ринок ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ