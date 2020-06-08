Нафта Brent торгується вище $43 за барель вперше після падіння цін у березні



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Станом на ранок, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,91%

Ціна нафти вище $43 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до $43,11 за барель, передає Bloomberg.

За даними видання станом на 7:30, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,91%.

Ціна нафти WTI складає $40,07 за барель.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив «чорний понеділок» – найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін – на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні $40 за барель у другій половині року.

Як повідомлялося, різке зростання цін на ринку нафти почалося ввечері 29 травня. Експерти вважають, що це сталося на тлі публікації даних про зниження кількості бурових в США. Вартість серпневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 0,63%, до $ 38,08 за барель.

До слова, 2 червня ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 38,65 долара за барель. Ціна нафти вище $38 за барель.

Нагадаємо, «Укртранснафта» вперше транспортує «легку техаську» нафту.

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