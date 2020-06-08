В Україні зріс попит на електромобілі: названо топ-5 популярних авто
Найпопулярнішим електрокаром в українців знову став Nissan Leaf
Український ринок автомобілів на електротязі в травні досяг позначки 943 шт., що рівно на 300 шт. більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цієї кількості: легкових – 915 шт., комерційних – 28 шт.
Таким чином, у порівнянні з минулим роком травневий попит на легкові електромобілі в Україні зріс у півтора рази, а на комерційні знизився на 15 відсотків.
Ринок комерційних автомобілів на електротязі складався виключно з імпортного секонд-хенду і не відрізнявся різноманітністю. Основну масу, як і в минулому році, склали електромобілі моделі Renault Kangoo Z. E., яких було зареєстровано 22 од.
У теж час, в реєстраціях легкових електрокарів були присутні нові машини, але їх було всього 60 шт., а більшу частину (855 шт.) склали старі автомобілі.
Найпопулярнішим електрокаром в українців знову став Nissan Leaf. Минулого місяця 282 автомобіля цієї моделі поповнили автопарк країни.
На другому місці Tesla Model S, її обрало 136 автомобілістів.
Також у травневу п'ятірки найбільш затребуваних автомобілів з нульовим рівнем викидів увійшли: Tesla Model 3 – 128 шт.; Chevrolet Bolt EV – 50 шт.; Tesla Model X– 45 шт.
Всього з початку року в Україні було поставлено на облік 2690 од. автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі: 2548 шт. легкових авто, 141 шт. комерційних і один автобус.
Як повідомлялося, в Україні за перші три місяці цього року зросли продажі електрокарів.