Фахівці розповіли, як скоротити платіжку за комунальні вдвічі

Провівши утеплення, можна зменшити витрати на комунальні послуги до 50-60% у старих будинках

Спеціалісти попереджають про «підводні камені» і утеплення, і радять не економити на роботах

Поки не настали холоди, саме час подбати про утеплення будинку, аби менше витрачати взимку на опалення. Фасадників нині чимало працює на стінах будинків. Охочих замовити послугу чимало, та задоволення це не дешеве. У скільки стануть матеріали та скільки вдасться зекономити, розповідає «Сьогодні».

У фасадників перед зимовим сезоном роботи додалося. У багатоповерхівці на столичній Оболоні уже взялися за дві квартири. Таке задоволення не дешеве. У середньому якісний утеплювач коштує півтори тисячі гривень за метр квадратний.

«Якщо ж взяти 20-30 квадратних метрів, то це умовно буде від 19-20 тисяч до 30 тисяч грн, тобто це я вам сказав хороші якісні матеріали», – каже власник компанії з утеплення фасадів Георгій Стельмах.

Тому переважно утеплюють окремі помешкання, а не весь будинок. Та є й винятки. Наприклад один зі столичних панельних будинків – взимку так холодно, що разом із сусідами вирішили утеплити дім повністю. Для цього довелося усім гуртом взяти пільговий кредит. Зміни, каже жінка, відчули одразу.

«Це дуже зручно, тому що ми задаємо температуру в приміщенні 20 градусів, від 20 до 23 градуси тримається температура в приміщенні», – каже Ольга Пономарьова.

Та є і «підводні камені». Фасадник Олександр застерігає: якщо зроблять неякісно, готуйтеся до неприємних наслідків.

«Десь лишили якусь щілину, і просочується холод, між пінопластом і шаром квартири збирається точка роси – конденсат. Може просочуватися між швами грибок, може це утеплення відпасти», – застерігає фахівець.

Аби цього уникнути, експерти радять наймати лише перевірених майстрів та робити утеплення у комплексі. Не тільки фасадні роботи, а й внутрішні.

«Якщо ми утеплимо будинок без модернізації системи опалення, то він може стати, як термос. В тому будинку буде надто спекотно, люди будуть відчиняти вікна та випускати тепло на вулицю, а загальнобудинковий лічильник буде мотати гігакалорії», – попереджає керівник з комунікацій енергопостачальника Антон Ковалишин.

Провівши весь комплекс такого утеплення, можна зменшити витрати на комунальні послуги до 50-60% у старих будинках і до 20% у новобудовах за умови, що в помешканні окремий лічильник.

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