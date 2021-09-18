Вітренко озвучив обсяги газу, які запасла Україна на зиму

«Ми розуміємо, що маємо підстрахуватися цієї зими»

«Нафтогаз України» достроково виконав план уряду, який на середину жовтня передбачав закачати у підземні газові сховища 17 млрд кубометрів газу. На даний час об’єм газу у сховищах наближається до позначки 19 млрд кубометрів, повідомив в інтерв’ю «Главкому» глава «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

«Ми розуміємо, що маємо підстрахуватися через різні ситуації, які можуть статися цієї зими», – наголосив Вітренко.

У той же час очільник «Нафтогазу» відмовився розкривати інформацію, скільки відсотків газу у сховищах належить «Нафтогазу», а скільки – іншим компаніям.

«Це комерційна інформація, вона не розголошується оператором, тобто це навіть не питання «Нафтогазу». У нас є оператор газових сховищ, він у структурі «Нафтогазу», але це регульований бізнес і там є певні вимоги щодо конфіденційності. Ми не очікуємо, що, наприклад, в ситуації коли Україні потрібен буде газ, цей газ буде йти на експорт – це суперечить економічній логіці», – пояснив Юрій Вітренко.

Нагадаємо, після того як ціна на газ у Європі побила черговий рекорд – понад $900 за тисячу кубометрів, на українському ринку газу почалася паніка. Зі свого боку голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що ключ до зниження рекордних європейських цін – у розблокуванні доступу до української ГТС.

Тим часом біржові ціни на газ в Європі після встановлення кількох рекордів почали різко падати.