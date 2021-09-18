Газові сюрпризи: українців тихцем переводять на вищі тарифи, а тоді виставляють борг

У подібну ситуацію можуть потрапити близько мільйона українських домогосподарств

Українських споживачів без будь-яких повідомлень переводять на більш високі тарифи за газопостачання. Більше того, у громадян з цієї причини з'являються нові борги, про які ті навіть не підозрюють. Такими «неплатниками» починають займатися колектори, які телефонують з вимогами розплатитися перед постачальником. Про це пише ubr.ua.

Про таку ситуацію розповів глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олег Попенко. Днями йому подзвонили з колекторської компанії і «обрадували», що у нього «намалювався» борг перед «Нафтогазом» на більш ніж 200 грн. Але відносин з НАК він не мав.

Виявилося, що його без відома і підписання документів передали на «постачальника останньої надії» (ПОН). Іншими словами, підвищили вартість газу в півтора рази (до 12 грн за «куб»), замінивши одну юрособу іншою. Клієнта перевели на ПОН, оскільки попередній постачальник газу був не в змозі здійснювати поставки.

Відзначимо, що якщо у споживача є угода з одним постачальником, але несподівано з'ясовується, що він «зник», тоді ПОН «бере ситуацію в свої руки» – щоб клієнт не залишився ні з чим, коли оплатив послугу, а поставляти газ нікому. Але проблема цієї ситуації в тому, що старий постачальник не повідомив клієнта про зміни.

«З огляду на перехідні моменти з ринком газу, це робилося для того, щоб споживачі, не встигнувши або забувши вибрати постачальника, не залишилися без послуги. Але ПОН істотно дорожчий. Він дає можливість деякий час «жити в борг», – говорить радник заступника голови КМДА з питань ЖКГ Олексій Тихонов.

Друга проблема – до колектора, який дзвонив споживачеві щодо боргу, якимось дивним чином потрапили персональні дані про клієнта. Як мінімум – адреса і номер телефону.

Як зазначив ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко, в подібну ситуацію можуть потрапити близько мільйона українських домогосподарств.

Як уточнює Тихонов, саме так відбувається «невеликий грабіж»: за появу боргу в 200 грн (у нашому випадку) споживача «посадять» на подвійний тариф. Якщо йому не вдасться вийти з ПОН «заднім числом». Але тут вже треба розмовляти безпосередньо з самим ПОН.

«Раніше, якби клієнт прострочив платіж, йому повинні були б просто відключити газ. Він потім заплатив би заново за підключення і погасив би всі борги. Він вийшов би приблизно на цю ж суму, але сьогодні його пересадили на ПОН. Хоча тут борг 200 грн – гроші невеликі», – зазначив експерт.

Без погашення боргів не вирулити

Старший партнер АК «Кравець і партнери» Ростислав Кравець висловив сумнів, що вирулити з ситуації без погашення боргу вийде.

«Все одно при наявності боргу буде дуже складно довести, що переклад на ПОН був незаконним. Якщо ж людина погасить борги, якийсь шанс буде. Якщо вони будуть накопичуватися, клієнт не зможе повернути собі належний тариф. Тут вина на державі і неправильної організації подачі газу», – підкреслив він.

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Кучеренко пояснює, що мова йде про кременчуцького постачальника, який припинив поставки газу, бо не підписав з «Нафтогазом» угоду про газ за 7,4 грн за «куб». Відповідно, два місяці ресурс жителям повинен поставляти «Нафтогаз». Але вже за 12 грн за кубометр до укладення угоди.

«Насправді «Нафтогаз» не мав би зловживати своїм монопольним становищем, а мав би з усією Україною, з усіма постачальниками газу укласти договір за єдиною ціною. Але він цього не зробив. Одні газотрейдерські компанії отримують газ від НАК по 7,4 грн, а інші – ні», – підкреслив ексміністр.

Як перейти з ПОН на нового постачальника

Перехід на ПОН, якщо старий постачальник не справляється, відбувається автоматично. Людині навіть не відключають газ. Але ПОН може продавати споживачам газ не більше ніж 60 днів. За цей час абонент повинен визначитися з постачальником і укласти договір. Наступний крок – подача документів, включаючи заяву на перехід.

Це можна зробити або на сайті компанії-постачальника, або в її центрі обслуговування клієнтів.

Для цього необхідні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН);

документи про право власності або розпорядження житлом.

Деякі постачальники вимагають від клієнта й інші папери.

Після розгляду заяви компанія інформує споживача про підключення або відмову. У разі переходу з ПОН на нового постачальника проблем, як правило, не виникає. Але борги перед «Нафтогазом» все одно доведеться гасити. Інакше варто чекати дзвінків колекторів, яким НАК ці заборгованості продає.

Нагадаємо, газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії», встановила тариф на газ для своїх клієнтів у вересні 2021 року на рівні 12 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 22 копійки вища, ніж у серпні (11,78 гривень за кубометр).

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