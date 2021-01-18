Федерація роботодавців: ставки акцизу на тютюн для нагрівання необхідно невідкладно переглянути

Тютюнова галузь та легальний ринок роздрібної торгівлі змогли би працювати без значних потрясінь у випадку не більше 200% підвищення акцизу на ТВЕНи

«Підвищення акцизу на ТВЕН на 320% – це «червоне світло» для інвесторів й удар по легальному ринку»

Роботодавці закликають народних депутатів переглянути підхід до оподаткування ТВЕН і встановити зважені економічно обґрунтовані ставки акцизного податку для відновлення балансу інтересів розвитку бізнесу та надходжень до державного бюджету.

Федерація роботодавців у своїй заяві наголошує, що неодноразово звертала увагу Уряду, парламенту на можливі негативні наслідки для економіки та державного бюджету від прийняття Закону України № 466, який отримав назву «закон про податковий терор». Через різке підвищення ставки податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) на 320% з 1 січня цього року значно посились ризики ненадходження запланованих доходів до державного бюджету.

Прогнозовані наслідки таких необґрунтованих рішень парламенту не забарились – наприклад третій найбільший платник податків в Україні – тютюнова компанія «Філіп Морріс» змушена знизити плани викупу акцизних марок із запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів штук. Це означає зменшення сплати тютюнового акцизу, відповідно – доходів державного бюджету.

У грудні минулого року Верховна Рада не підтримала поправку про поступове підвищення ставки акцизу на ТВЕН через інформаційну активність у стінах парламенту народних депутатів, які просувають антитютюнові ініціативи, зокрема Лади Булах. При цьому 168 народних депутатів фракції «Слуга народу» підтримали згадану ініціативу про поступове підвищення акцизу на ТВЕН. Але цього виявилося виявилось недостатньо для прийняття компромісного, обґрунтованого рішення парламенту.

Поправкою пропонувалось підвищення податку на ТВЕН на 200% з 1 січня 2021 року та подальше поступове підвищення такого податку на 30% до 2025 року. Таке рішення не призвело б до легко прогнозованих негативних наслідків для державного бюджету та не менш відчутного удару по інвестиційних перспективах країни стосовно виробництва та реалізації ТВЕН в Україні.

Підвищення акцизу на 320% – це «червоне світло» для інвесторів й удар по легальному ринку. Продукція, з якої сплачуються всі податки, стане неконкурентоспроможною внаслідок значного зростання ціни, її негайно замістить нелегальна з країн – сусідів, де до податків на ТВЕН практикують більш розумні підходи.