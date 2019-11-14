Федерація роботодавців звернулася до Зеленського і Гончарука на захист компанії Бахматюка



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Федерація зазначає, що процесуальні дії по «справі Бахматюка» відбуваються у спосіб, який негативно впливає на інвестиційний клімат в країні

Федерація вкрай стурбована останніми подіями, пов’язаними з діями силових та правоохоронних органів

Федерація роботодавців України оприлюднила сьогодні відкрите звернення до президента та прем'єр-міністра. В заяві федерація закликає не нищити інвестиційний клімат в країні гучними обшуками і затриманнями в контексті справи рефінансування VAB банку та розглянути можливість реструктуризації заборгованості компанії Олега Бахматюка заради збереження 27 тисяч робочих місць і повернення заборгованості банку до бюджету.

В своєму зверненні Федерація зазначає, що процесуальні дії по цій та інших справах відбуваються у спосіб, який негативно впливає на інвестиційний клімат в країні: «Федерація роботодавців України вкрай стурбована останніми подіями, пов’язаними з діями силових та правоохоронних органів, які на наш погляд, мають здебільшого показовий характер та мало спільного з дійсно справедливим на неупередженим досудовим розслідуванням можливих правопорушень у сфері економіки та публічних фінансів. Подібні випадки, яких наразі почастішало, вкрай негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні, та викликають невіру у проголошені керівництвом держави принципи справедливості, рівності і захищеності всіх громадян».

Крім того, коментуючи звинувачення на адресу керівників та власників «VAB Банку», Федерація зазначає про те, що власник банку та компанії «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк неодноразово протягом останніх років пропонував забезпечити виплати 8 млрд грн. до бюджету країни за механізмом реструктуризації та звертався із такими пропозиціями до керівництва НБУ, не отримавши відповіді. «Федерація роботодавців України також неодноразово виступала з ініціативами щодо врегулювання ситуації навколо «Укрлендфармінгу» на основі конструктивної позиції власника VAB-банку Олега Бахматюка, але вони нажаль ігнорувалися керівництвом НБУ. При цьому слід мати на увазі, що «Укрлендфармінг» є одним з найбільших роботодавців аграрної галузі, який забезпечує роботою близько 27 тисяч українців, утримуючи їх від трудової міграції за кордон та пропонуючи достойні зарплати на селі. Відмова Держави від конструктивного діалогу з власником «VAB Банку» та «Укрлендфармінг» може завдати шкоди не тільки інтересам Державного бюджету та інвестиційному клімату в Україні.».

Компанія, яка опинилася заручником ситуації, є великим експортером і платником податків, важливим елементом українського економічного потенціалу, заявляє ФРУ. «Ситуація може бути введена в конструктивне русло заради збереження робочих місць, надходження податків до бюджету та підтримки інвестиційного клімату в країні, тим більше, що власник «Укрлендфармінг» пропонує виплату 8 млрд грн. до бюджету країни за механізмом реструктуризації. Що, на думку українських роботодавців, може розцінюватись не тільки як жест доброї волі, а і як ознака відповідальності та прагнення конструктивного вирішення ситуації не тільки в інтересах компанії, а й в інтересах держави.».

VAB банк - один з виведених з ринку в 2016 році банків. Його власник, Олег Бахматюк, ще у 2017 році звернувся до Фонду гарантування вкладів та НБУ з пропозицією реструктуризувати борги і поетапно їх виплатити за визначеним графіком, але поки його пропозиція була відхилена. Також Олег Бахматюк є власником одного з найбільших українських агрохолдингів «Укрлендфармінг», який створює 27 тисяч робочих місць і сплачує до бюджету близько 3 млрд грн податків на рік.