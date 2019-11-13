НАБУ повідомило про підозру власнику VAB Банку



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Фото: Укрінформ

Повідомлення про підозри були надіслані поштою і вручені житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації фігурантів провадження, оскільки їх місцезнаходження не відоме

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру власнику і ексголові VAB Банку у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ. Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

«У середу, 13 листопада 2019 року, за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру власнику та колишньому голові правління ПАТ «ВіЕйБі Банк» про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про підозри були надіслані поштою і вручені житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації фігурантів провадження, оскільки їх місцезнаходження не відоме.

Як відомо, власником VAB Банку є Олег Бахматюк.

Зазначимо, що НАБУ вже заочно повідомило про підозру засновнику і колишньому голові правління VAB Банку Денису Мальцеву в справі про заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

Таким чином, коло підозрюваних у заволодінні стабілізаційним кредитом, наданим НБУ VAB Банку, зросла з восьми до 10.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту члену ради НБУ Миколі Каленському, який є одним із фігурантів справи про заволодіння 1,2 млрд грн кредиту, наданого ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Перед цим Вищий антикорупційний суд України заарештував на два місяці колишню директорку генерального департаменту банківського нагляду Національного банку Аллу Шульгу в справі про розкрадання 1,2 млрд грн кредиту Нацбанку.

Як повідомлялося, 11 листопада НАБУ повідомило про підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, колишні посадовці ПАТ «ВіЕйБі Банк» - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення Райффайзен банку Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.