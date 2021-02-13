В Україні сформували 600 мобільних груп для Covid-вакцинації

Мобільні групи будуть їздити по українцях 20 днів

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в Україні вже сформовано 600 мобільних груп, які займатимуться вакцинацією населення від коронавірусу. Також вже розроблено логістику пересування мобільних груп країною.

Про це йшлося в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Сформовано 600 мобільних груп, які будуть займатися вакцинацією. Вони сформовані на базі сімейних лікарів, в більшості. Вони відпрацювали всю логістику вакцинації, як вони їздять і кого вакцинують», - сказав він.

За словами Тимошенка, мобільні групи будуть їздити по українцях 20 днів, саме стільки часу передбачає перший етап вакцинації.

«Все розраховано таким чином, щоб вони по області проходили перший етап за 20 днів - по людях, яких вони мають вакцинувати і далі та ж сама група їде і вакцинує вже другий етап», - пояснив представник ОП.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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