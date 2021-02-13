В Офісі Зеленського пояснили порядок поставок Covid-вакцини в регіони

Кирило Тимошенко зазначив, що на першому етапі вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими на Covid-19

Логістика доставки вакцини проти коронавірусу в регіони України повністю готов, зазначив заступник керівника Офісу президента

Уже повністю відпрацьована логістика доставки вакцини від Covid-19 по всій Україні, починаючи з прильоту літака з препаратом та його доправлення в області й завершуючи двоетапною вакцинацією першої групи населення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Вакцина приїжджає в Україну. Залежно від того, яка це вакцина – Pfizer чи AstraZeneca, – вона направляється на різні склади. Є окремий склад для Pfizer, окремий – для AstraZeneca, тому що там різні умови для зберігання. Після цього йде логістика – розвезення по регіонах», – розповів Кирило Тимошенко.

За його словами, якщо йдеться про вакцину компанії Pfizer, то в регіон направлятиметься п’ятиденна кількість препарату, тому що саме п'ять днів вакцина може зберігатися при температурі вище мінус 70 градусів.

«Вже зараз сформовані близько 600 мобільних груп, які будуть займатися саме вакцинацією. Вони сформовані здебільшого на базі сімейних лікарів. З ними МОЗ разом з департаментами охорони здоров’я кожної області відпрацювали весь механізм: як вони їдуть, вакцинують, і хто ці люди, кого вакцинують», – пояснив заступник керівника Офісу президента.

Кирило Тимошенко зазначив, що на першому етапі вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими на Covid-19. Тому мобільні групи приїжджатимуть до лікарень і робитимуть щеплення персоналу.

«Вони їздитимуть 20 днів, адже термін між першою вакцинацією і другою – саме 20 днів. Все розраховано так, щоб вони по області проходили за 20 днів усіх людей, яких повинні вакцинувати, а далі та сама група йде й проводить другу вакцинацію», – повідомив він.

Заступник керівника Офісу президента України наголосив, що відповідальність за те, щоб уся логістика працювала, лежить як на центральних органах влади, так і на облдержадміністраціях і місцевій владі.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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