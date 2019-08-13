Фонд гарантування за тиждень продав банківських активів майже на 120 мільйонів



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Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 18 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 18 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на 119,01 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Протягом минулого тижня (з 05.08.2019 по 09.08.2019) відбувся продаж активів 18 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 119,01 млн грн«, - йдеться у повідомленні.

Із них на суму 42,60 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 75,91 млн грн – з реалізації основних засобів банків.

Крім того, 60,39 тис. грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 12,15 тис. грн — від реалізації дебіторської заборгованості, 302,78 тис. грн — від продажу цінних паперів, корпоративних прав, 125,65 тис. грн приніс продаж інших активів.

Нагадаємо, 27 листопада Національний банк визнав «ВТБ Банк» неплатоспроможним. 28 листопада ФГВФО запровадив у банку тимчасову адміністрацію і почав процес розрахунку з вкладниками. Фонд гарантування виявив, що тимчасова адміністрація пограбувала «ВТБ банк» на більш ніж сотню мільйонів гривень.

Нещодавно ФГВФО реалізував свій перший мегапул майже у п’ять разів дешевше.