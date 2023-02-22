Важливі рішення від Італії та нові санкції проти РФ від США – головне за ніч

Що ближче до річниці повномасштабної війни, то сильніше відчувається підтримка України західними партнерами

Зустріч прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні та президента України Володимира Зеленського в Києві принесла багато важливих рішень для нашої держави. Так само продовжує допомагати в протистоянні російській агресії і Польща: дуже скоро Україна отримає нові танки. Тим часом США посилюють санкції проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення, а росіяни безуспішно випробовують балістичну ракету. «Главком» зібрав головні події ночі проти 22 лютого.

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Головні результати візиту Мелоні до Києва

Прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вперше здійснила візит до України і виступила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. Головні результати: Італія передасть Україні три системи протиповітряної оборони, визнає Голодомор геноцидом українського народу і проведе конференцію з відновлення України. Крім того, Зеленський і Мелоні підписали декларацію про взаємодію двох країн.

«Леопарди» від Польщі

Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів. Також, за словами речника міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіна, Варшава підтримує якнайшвидшу відправку винищувачів до Києва, однак лише після досягнення консенсусу між країнами НАТО.

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Нові санкції до річниці вторгнення

США запровадять санкції проти приблизно 200 фізичних та юридичних осіб із РФ. До санкційного списку будуть внесені губернатори та члени сімей російських чиновників. Крім того, обмеження запровадять проти компаній військово-промислового комплексу, підприємств, які займаються виробництвом супутніх матеріалів, технологічних фірм, а також мереж, які задіяні для обходу санкцій.

Крім того, США та союзники планують уже найближчими днями запровадити нові санкції проти РФ, які будуть націлені на товари подвійного призначення.

Провальне випробування російської ракети

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Випробування провалилося.