«Газпром» купив соцмережі «ВКонтакте» та «Однокласники»

Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія розглядає участь у капіталі АТ МФ «Технології» як «перспективну стратегічну інвестицію»

Російський холдинг USM мільярдера Алішера Усманова продав свою частку акцій компанії VK, покупцем стала «Согаз», дочірня компанія «Газпрому». Про це повідомляється на сайті «Согаз».

Згідно з пресрелізом компанії, рада директорів схвалила 45% участь у капіталі АТ МФ «Технології», що контролює 57,3% голосів VK (раніше Mail.ru Group). Сума угоди не розкривається.

Голова ради директорів «Согазу» та голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія розглядає участь у капіталі АТ МФ «Технології» як «перспективну стратегічну інвестицію», повідомляє «Интерфакс».

«Угода здійснюється на ринкових умовах. Ми бачимо великий потенціал розвитку VK. Зазначу, що в результаті угоди між акціонерами МФ «Технології» не виникає однієї контролюючої юридичної особи, всі дії нового акціонера здійснюватимуться на суто ринкових засадах», –заявив Міллер.

Як відомо, компанію Mail.ru Group перейменували на VK у жовтні 2021 року. До її складу входить соцмережа «ВКонтакте», сервіс доставки Delivery Club, поштовий сервіс Mail.Ru, соцмережі «Однокласники», My.Games, GeekBrains та інші продукти.

З травня 2017 року в Україні заблоковано російські соцмережі «ВКонтакте» та «Однокласники». У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив цю заборону.

До слова, засновник Telegram Дуров став громадянином Франції.

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