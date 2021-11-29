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    Глава Twitter Джек Дорсі йде з посади

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    Джек Дорсі: я вирішив залишити Twitter, тому що вважаю, що компанія готова піти від своїх засновників - Глава Twitter Джек Дорсі йде з посади
    Джек Дорсі: я вирішив залишити Twitter, тому що вважаю, що компанія готова піти від своїх засновників
    фото: reuters

    Дорсі залишиться членом ради директорів до закінчення його терміну на зборах акціонерів у 2022 році

    Джек Дорсі йде з посади керівника компанії Twitter, його замінить головний технологічний директор Параг Агравал. Про це компанія та Дорсі повідомили у понеділок, пише CNBC.

    45-річний Дорсі був одночасно генеральним директором Twitter і Square, компанії з цифрових платежів. Минулого року через це інвестор Twitter, компанія Elliott Management, закликала Дорсі піти з посади голови сервісу мікроблогів.

    Відомо, що Дорсі залишиться членом ради директорів до закінчення його терміну на зборах акціонерів у 2022 році, повідомили в компанії. Головою правління стане Брет Тейлор.

    «Я вирішив залишити Twitter, тому що вважаю, що компанія готова піти від своїх засновників», – сказав Дорсі у заяві.

    Агравал, який обіймає посаду технічного директора з 2017 року, працює в Twitter більше 10 років. Він відповідав за стратегію, що включає штучний інтелект і машинне навчання.

    Джек Дорсі – співзасновник Twitter, був гендиректором до 2008 року. Він повернувся на цю посаду у 2015 році, коли уже колишній генеральний директор Дік Костоло пішов у відставку.

    До слова, Китай заборонив знаменитостям «світити» розкішшю в соцмережах.

    Також повідомлялося, що шахраї «поховали» керівника Instagram і заблокували його обліковий запис у соцмережі.

    Нагадаємо, популярну соцмережу можуть визнати шкідливою для здоров’я підлітків.

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    Теги: відставка Twitter соціальні мережі
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    Глава Twitter Джек Дорсі йде з посади