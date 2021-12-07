Гендиректор ДТЕК Тімченко взяв участь у заході «Добропорядний бізнес – запорука сталого економічного розвитку країни»

Антикорупційна програма ДТЕК відповідає вимогам Конвенції ООН проти корупції

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко взяв участь у заході «Добропорядний бізнес – запорука сталого економічного розвитку країни». Подія відбулася у рамках Антикорупційного тижня Глобального Договору ООН в Україні.

«Одним з головних пріоритетів Нової стратегії ДТЕК 2030, заснованої на принципах ESG, цінностях та відповідальності бізнесу за прогрес у досягненні Цілей сталого розвитку ООН, є протидія корупції. У своїй діяльності ДТЕК дотримується політики «нульової толерантності» до корупції. Принципи компанії у боротьбі з корупцією – чесність, справедливість, підзвітність, прозорість та відповідальність перед суспільством. Для забезпечення цих принципів з 2010 року у ДТЕК працює спеціальний підрозділ – Служба комплаєнс. Відсутність корупції, прозоре бізнес-середовище у країні – найважливіші умови для прийняття рішень про інвестиції та розвиток бізнесу. Тільки подолавши корупцію, ми зможемо забезпечити зростання економіки та добробуту громадян», – наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

У Групі ДТЕК запроваджено механізми протидії корупційним діям та порушенням.

З 2010 року працює спеціальний підрозділ – Служба комплаєнс. Завданням підрозділу є побудова внутрішньої ефективної системи протидії корупції та навчання співробітників принципам етичного ведення бізнесу, прийнятим у компанії. Ключовими інструментами системи є Кодекс етики та ділової поведінки, антикорупційна програма, комплаєнс-контролі у ключових бізнес-процесах. Антикорупційна програма ДТЕК розроблена відповідно до кращих міжнародних практик і відповідає вимогам Конвенції Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD), Конвенції ООН проти корупції та іншим міжнародним документам.

У 2020 році ДТЕК підписав разом із представниками бізнесу та громадськими організаціями Меморандум Глобального Договору ООН в Україні про спільні дії з антикорупції. Глобальний договір ООН в Україні є офіційним представником мережі Глобального договору ООН, який є добровільною ініціативою для просування корпоративної соціальної відповідальності серед світової бізнес-спільноти, а також платформою для діалогу між бізнесом, інвесторами, громадськістю, органами місцевого управління та урядом. Завдання та пріоритетні напрямки для докладання зусиль сформульовані в 17 цілях сталого розвитку ООН.