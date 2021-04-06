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    Економіка та фінанси

    МВФ поліпшив прогноз зростання економіки України

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    У 2022 році МВФ очікує зростання української економіки на 3,4% проти світової &ndash; на 4,2% - МВФ поліпшив прогноз зростання економіки України
    У 2022 році МВФ очікує зростання української економіки на 3,4% проти світової – на 4,2%
    Фото з відкритих джерел

    ВВП України зростатиме повільніше, ніж світова економіка

    Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році до 4% проти очікуваних 3% у жовтні. Про це йдеться у квітневому огляді World Economic Outlook МВФ.

    Таким чином ВВП України зростатиме повільніше, ніж світова економіка, яка цьогоріч зросте на 6% проти прогнозованих у січні 5,5%.

    За даними МВФ, торік падіння ВВП України було глибше (на 4,2%), ніж падіння світової економіки на 3,3%.

    Водночас падіння економіки України в 2020 році було меншим за очікувані 7,2%.

    У 2022 році МВФ очікує зростання української економіки на 3,4% проти світової – на 4,2%.

    Фонд також прогнозує зростання споживчої інфляції та безробіття. Зокрема у 2021 році рівень цін в Україні зросте на 7,9%, у 2022 році – на 6,8%. Цьогоріч очікується рівень безробіття у 8,6%, у 2022 році – 8,4%.

    МВФ поліпшив прогноз щодо середньорічного курсу гривні до долара, який складе: 2021 рік - 27,98 грн/$; 2022 рік - 27,61 грн/$; 2023 рік - 27,59 грн/$; 2024 рік - 27,75 грн/$; 2025 рік - 27,75 грн/$; 2026 рік - 27,75 грн/$.

    Раніше Світовий банк дав обнадійливий прогноз для України.

    Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2020 році порівняно із 2019 року зменшився на 4%. Такі дані Державної служби статистики України.

    Таким чином, реальний ВВП України впав після чотирьох років зростання. Востаннє падіння спостерігалося у 2015 році – на 9,8%.

    Також МВФ покращив прогноз постковідного відновлення світової економіки. Отже, фонд прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 6,0%. У порівнянні з січнем поліпшений прогноз на 0,5 в.п. (з 5,5%). Згідно з прогнозом, у 2022 році світовий ВВП зросте на 4,4% (раніше очікувалося 4,2%).

    Також відомо, що МВФ виділить допомогу 28 країнам для боротьби з Covid-19.

    Це вже третій транш допомоги бідним країнам від МВФ. Минулого року, після початку пандемії коронавірусу, МВФ звільнив на 6 місяців від сплати за боргами 25 найбідніших країн світу, а у жовтні також виділив ще один транш допомоги.


    Теги: МВФ економіка банк ВВП фінанси безробіття
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