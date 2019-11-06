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    Ремонт на місці прориву теплотраси у центрі Києва затягнеться до п'ятниці

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    На дорозі утворилися провали у двох місцях розміром 3х3 м кожен - Ремонт на місці прориву теплотраси у центрі Києва затягнеться до п'ятниці
    На дорозі утворилися провали у двох місцях розміром 3х3 м кожен
    Фото: Сергій Рістенко, Facebook

    Ремонтні роботи на місці прориву трубопроводу ускладнені наявністю інших мереж комунікацій

    Ремонтні роботи з ліквідації пориву трубопроводу гарячого постачання на вул. Шота Руставелі у центрі Києва триватимуть до п’ятниці. Про це повідомила радник заступника голови Київської міської держадміністрації Юлія Грамотна.

    «Наразі відбувається усунення пошкодження, яке сталося на цій магістральній мережі. Споживачів переключили на інші джерела теплопостачання, тобто відключень немає. Враховуючи складність робіт і наявність інших мереж комунікацій, відповідно роботи ускладнені, вони триватимуть до п’ятниці», - розповіла вона УНН.

    Як повідомлялося, 5 листопада на вулиці Шота Руставелі у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. Провали утворилися безпосередньо на автодорожньому полотні у двох місцях, розміром 3х3 м кожна. Авто, що потрапили у провал автодорожнього покриття, були евакуйовані, водії не постраждали.

    За інформацією «Київтеплоенерго», сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.

    Фахівці «Київтеплоенерго» здійснили перепідключення найближчих будинків на інші магістралі, тому перебоїв у постачанні послуг немає.

    Через аварію змінено маршрути тролейбусів №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів № 69.
    Київ дороги опалювальний сезон ремонт аварія Київтеплоенерго
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