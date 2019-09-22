Формула краще, ніж ручне визначення ціни - Порошенко оцінив «Роттердам +»
Експрезидент вважає, що введення формульного ціноутворення на енергетичне вугілля мало незаперечні переваги
Колишній президент України Петро Порошенко розповів, що відразу після скасування формули «Роттердам +» ціна на електроенергію зросла. Відповідно, формула не завищувала, а занижувала ціну електроенергії для споживачів.
Про це йдеться в інтерв’ю «5 каналу».
«Зараз що ми бачимо: скасований «Роттердам» (з 1 липня 2019 року - ред.), і виявляється, якби ціна була завищена і якщо є ринковий принцип формування ціни, то на ці 10 або 15%, ціна повинна впасти. Після скасування «Роттердама» ціна виросла», - заявив Порошенко.
Експрезидент вважає, що введення формульного ціноутворення на енергетичне вугілля мало незаперечні переваги в порівнянні з попередньою практикою ручного керування цінами, що створювала простір для корупції.
«До цього, не існувало формули і ціна встановлювалася ручним керуванням. І я вважаю, що будь-яка формула краще, ніж ручне непрозоре визначення ціни», - підкреслив екс-глава держави.
Як повідомлялося, 3 березня 2016 року Нацкомісія, що регулює ринки електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Вартість вугілля у виробництві електроенергії прив'язувалася до індексу API2 в найбільшому європейському вугільному порту Роттердам.
Аналогічні методики діють в сфері ціноутворення на газ ( «Дюссельдорф +») і атомне паливо для НАЕК «Енергоатом» («Цюріх +»). У прив'язці до європейських ціновим індикатива формується ціна на нафтопродукти.
Економія для побутових і промислових споживачів завдяки формулі склала до 40 млрд грн за рахунок введення граничної ціни вугілля в структурі тарифу на електроенергію, заявляла голова НКРЕКП Оксана Кривенко. Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков висловив думку, що введення формули «Роттердам плюс» дозволило уникнути віялових відключень електроенергії в країні і ручного регулювання цін на вугілля.
Формулу «Роттердам +» неодноразово критикував олігарх Ігор Коломойський, оскільки після введення даної методики підконтрольні йому феросплавні підприємства не могли розраховувати на встановлення пільгової спецціни на електроенергію.
8 серпня 2019 року НАБУ повідомили про підозру шести особам, зокрема, екс-главі НКРЕКП Дмитру Вовку.
У свою чергу Дмитро Вовк звинуватив Коломойського організації корупційної схеми навколо державної генеруючої компанії «Центренерго». Нібито з липня в держкомпанії змінився менеджмент, і фірми групи «Приват» налагодили поставки російського вугілля за завищеними цінами. Купуючи вугілля на 40% дорожче ніж по «Роттердам +», «Центренерго» тепер продає вироблену електроенергію значно дешевше собівартості за прямими договорами на феросплавні заводи групи «Приват». В результаті такої схеми державна компанія зазнає мільярдних збитків.