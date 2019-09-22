Формула краще, ніж ручне визначення ціни - Порошенко оцінив «Роттердам +»



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Петро Порошенко вважає, що будь-яка формула краще, ніж ручне непрозоре визначення ціни

Експрезидент вважає, що введення формульного ціноутворення на енергетичне вугілля мало незаперечні переваги

Колишній президент України Петро Порошенко розповів, що відразу після скасування формули «Роттердам +» ціна на електроенергію зросла. Відповідно, формула не завищувала, а занижувала ціну електроенергії для споживачів.

Про це йдеться в інтерв’ю «5 каналу».

«Зараз що ми бачимо: скасований «Роттердам» (з 1 липня 2019 року - ред.), і виявляється, якби ціна була завищена і якщо є ринковий принцип формування ціни, то на ці 10 або 15%, ціна повинна впасти. Після скасування «Роттердама» ціна виросла», - заявив Порошенко.

Експрезидент вважає, що введення формульного ціноутворення на енергетичне вугілля мало незаперечні переваги в порівнянні з попередньою практикою ручного керування цінами, що створювала простір для корупції.

«До цього, не існувало формули і ціна встановлювалася ручним керуванням. І я вважаю, що будь-яка формула краще, ніж ручне непрозоре визначення ціни», - підкреслив екс-глава держави.

Як повідомлялося, 3 березня 2016 року Нацкомісія, що регулює ринки електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Вартість вугілля у виробництві електроенергії прив'язувалася до індексу API2 в найбільшому європейському вугільному порту Роттердам.

Аналогічні методики діють в сфері ціноутворення на газ ( «Дюссельдорф +») і атомне паливо для НАЕК «Енергоатом» («Цюріх +»). У прив'язці до європейських ціновим індикатива формується ціна на нафтопродукти.

Економія для побутових і промислових споживачів завдяки формулі склала до 40 млрд грн за рахунок введення граничної ціни вугілля в структурі тарифу на електроенергію, заявляла голова НКРЕКП Оксана Кривенко. Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков висловив думку, що введення формули «Роттердам плюс» дозволило уникнути віялових відключень електроенергії в країні і ручного регулювання цін на вугілля.

Формулу «Роттердам +» неодноразово критикував олігарх Ігор Коломойський, оскільки після введення даної методики підконтрольні йому феросплавні підприємства не могли розраховувати на встановлення пільгової спецціни на електроенергію.

8 серпня 2019 року НАБУ повідомили про підозру шести особам, зокрема, екс-главі НКРЕКП Дмитру Вовку.

У свою чергу Дмитро Вовк звинуватив Коломойського організації корупційної схеми навколо державної генеруючої компанії «Центренерго». Нібито з липня в держкомпанії змінився менеджмент, і фірми групи «Приват» налагодили поставки російського вугілля за завищеними цінами. Купуючи вугілля на 40% дорожче ніж по «Роттердам +», «Центренерго» тепер продає вироблену електроенергію значно дешевше собівартості за прямими договорами на феросплавні заводи групи «Приват». В результаті такої схеми державна компанія зазнає мільярдних збитків.