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    Економіка та фінанси

    Гривня почала зміцнюватись на міжбанку

    Курс долара в ході торгів у четвер знижується до більшості світових валют
    25 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,79-28,82 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua. На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США - 28,73-28,77 гривні; Євро - 35,68-35,72 гривні; Російський рубль - 0,5137-0,5148 гривні. Курс долара
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    Курс долара в ході торгів у четвер знижується до більшості світових валют

    25 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,79-28,82 гривні за долар.

    Про це повідомляє Finance.ua.

    На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

    Долар США - 28,73-28,77 гривні;

    Євро - 35,68-35,72 гривні;

    Російський рубль - 0,5137-0,5148 гривні.

    Курс долара в ході торгів у четвер знижується до більшості світових валют після різкого падіння в середу на заявах міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

    Євро торгується о 8:07 за київським часом в районі 1,2447 долара проти 1,2408 долара на закриття минулої сесії.

    Мнучін напередодні відзначив, що ослаблення долара США забезпечує підтримку американській економіці за рахунок поліпшення умов для зовнішньої торгівлі.

    Напередодні Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 25 січня на рівні 28,86 гривні.

     

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