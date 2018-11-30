Гривня сьогодні почала зміцнюватись графіка



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30 листопада гривня зміцнюється щогодини

30 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 12:50 встановилися на рівні 28,17-28,2 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

Станом на 12:50 середні курси валют на міжбанку такі:

Долар США - 28,17-28,2 гривні;

Євро - 32,03 - 32,06 гривні;

Як видно з графіку нижче, гривня почала активно зміцнюватися:

На чорному ринку станом на 13:00 за 1 долар просять курс 28,12 - 28,21 гривні, за 1 євро Курс євро - 31,99 - 32,13. На «чорному» ринку гривня також відвойовує свої позиції щогодини.

29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.