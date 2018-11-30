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    Економіка та фінанси

    Гривня сьогодні почала зміцнюватись

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    Гривня сьогодні почала зміцнюватись

    30 листопада гривня зміцнюється щогодини

    30 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 12:50 встановилися на рівні 28,17-28,2 гривні за долар.

    Про це повідомляє Finance.ua.

    Станом на 12:50 середні курси валют на міжбанку такі:

    Долар США - 28,17-28,2 гривні;
    Євро - 32,03 - 32,06 гривні;

    Як видно з графіку нижче, гривня почала активно зміцнюватися:

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    На чорному ринку станом на 13:00 за 1 долар просять курс 28,12 - 28,21 гривні, за 1 євро  Курс євро - 31,99 - 32,13. На «чорному» ринку гривня також відвойовує свої позиції щогодини.

    29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.

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