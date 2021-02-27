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    Економіка та фінанси

    Громадяни повинні сплатити податки з додаткових доходів: коли і скільки

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    Громадяни повинні сплатити податки з додаткових доходів: коли і скільки

    Декларацію про доходи необхідно подати до 1 травня

    Українці повинні заплатити податки за додаткові доходи.

    Для цього потрібно до 1 травня самостійно звернутися до податкової служби за місцем реєстрації і заповнити декларацію.

    Про це йдеться в статті 170 Податкового кодексу України. Якщо ви отримуєте прибуток як фрілансер або здаєте в оренду квартиру, раз на рік потрібно підрахувати свій дохід і сплатити з нього податок. Однак більшість українців не тільки не декларує додаткових прибутків, але навіть не знає, що це потрібно робити.

    • дохід від незалежної професійної діяльності (перукарі, сантехніки, копірайтери тощо) – 18%;

    • дохід від оренди нерухомості – 18%;

    • прибуток від цінних паперів – 18%;

    • винагороди та інші виплати за договором – 18%;

    • подарунки та нецільова благодійність – 18%;

    • дохід від продажу нерухомості – 5%.

    За ухилення від сплати податків загрожують щонайменше адміністративна відповідальність і штрафи, проте проконтролювати, хто та звідки отримує кошти, складно.

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    Джерело: Обозреватель

    Теги: економіка податки благодійність
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