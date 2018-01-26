  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Хакери викрали з біржі Coincheck криптовалюти на $400 млн

    Наразі компанії невідомо, яким чином з біржі зникли понад 500 мільйонів одиниць криптовалюти
    У Японії з криптобіржі Coincheck хакери викрали 526 мільйонів одиниць (токенів) криптовалюти NEM, що становить близько $400 мільйонів. Про це повідомили представники біржі під час термінової прес-конференції, пише Bloomberg. Зазначимо, що Coincheck - одна з найбільших японських криптовалютних бірж. Співзасновник біржі Юсуке Оцука сказав, що
    • Сьогодні, 06:11
    • Розсилка
    <p>Криптовалюта NEM - десята за у світі за ринковою вартістю</p>

    Криптовалюта NEM - десята за у світі за ринковою вартістю

    Наразі компанії невідомо, яким чином з біржі зникли понад 500 мільйонів одиниць криптовалюти

    У Японії з криптобіржі Coincheck хакери викрали 526 мільйонів одиниць (токенів) криптовалюти NEM, що становить близько $400 мільйонів.

    Про це повідомили представники біржі під час термінової прес-конференції, пише Bloomberg.

    Зазначимо, що Coincheck - одна з найбільших японських криптовалютних бірж.

    Співзасновник біржі Юсуке Оцука сказав, що наразі компанії невідомо, яким чином з біржі зникли понад 500 мільйонів токенів NEM.

    Він запевнив, що фірма працює над посиленнями безпеки всіх активів клієнтів. Японське агентство з фінансових послуг також відреагувало на атаку і заявило, що вивчає факти, пов'язані з Coincheck.

    Криптовалюта NEM - десята за у світі за ринковою вартістю. Після повідомлення про атаку вартість криптовалюти NEM знизилась на 7,5 %.

    Bloomberg зазначає, що ця крадіжка криптовалюти є однією з наймасштабніших операцій з викрадення активів з моменту появи цифрових валют у 2009 році.

    Нагадаємо, у Києві викрали двох осіб заради викупу $5 млн в біткоїнах.

    Загалом в Україні в 2017 році було зареєстровано чотири випадки викрадення людей заради викупу у криптовалюті.

    До слова, 17 січня ціна на криптовалюту біткоїн впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але відразу відновила зростання.

    Читайте також
    кріптовалюта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ