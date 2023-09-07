Гетманцев пояснив, чому на Митниці та у Податковій нема постійного керівництва

Влада підготувала законопроєкти з перезавантаження Митниці та Податкової, але поки вони не дуже просуваються

«Статус «в.о.» виправданий до прийняття відповідних законів про перезавантаження»

Нині керівниками Митниці, Податкової, БЕБ (Бюро економічної безпеки) є виконувачі обов’язків, що є цілком виправдано. Про статус «в.о.» розповів в інтерв’ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Відсутність постійного керівництва спонукає до думки, що в цьому є зацікавленість влади через можливість ручного керування цими структурами, однак Гетманцев таку версію заперечує. «Виконувач обов’язків – напевно, не та людина, яка зможе робити довгострокові та непопулярні системні реформи. Водночас ми перебуваємо на такому етапі діяльності, коли статус «в.о.» виправданий в усіх цих органах до прийняття відповідних законів про перезавантаження. Цей статус дозволяє достатньо швидко звільнити людину, аби не було як з Черкаським (ексзаступник голови Державної митної служби – «Главком»), якого всією країною звільняли три місяці», – пояснив держслужбовець.

Влада підготувала законопроєкти з перезавантаження Митниці та Податкової, але поки вони не дуже просуваються. «Нам бракує єдиного – згоди на участь у конкурсних комісіях наших міжнародних партнерів. Як тільки ми отримуємо від них цю згоду, одразу ж закони будуть прийняті. На сьогодні ж партнери вважають, що цей рівень менеджменту надто низький для них», – зауважив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики.

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Зауважимо, Кабмін 24 березня 2023 року звільнив із посади заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського. У Раді його назвали «одним із символів корупції на Митниці» – міністр розкрив «детективну історію», як уряд звільняв митника Черкаського.

До слова, на проблему тимчасового керівництва бізнес-омбудсмен звертає увагу як на абсолютно ненормальну практику, яка гальмує розвиток цих органів. Роман Ващук закликав владу припинити «культ виконувачів обов’язків» та обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці.