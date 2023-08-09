Міністр розкрив «детективну історію», як уряд звільняв митника Черкаського

У Раді Руслана Черкаського назвали «одним із символів корупції на митниці»

Колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський відмовився писати заяву на звільнення після відставки т.в.о голови Державної митної служби В’ячеслава Демченка та першого заступника голови Держмитслужби Олександра Щуцького. Щоб звільнити Черкаського, Мінфін ініціював спеціальне розслідування, за результатами якого і звільнили митника. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Питання Руслана Черкаського і його звільнення, яким чином він був звільнений, то це окрема детективна історія. Для того, щоб звільнити Черкаського, потрібно було провести спеціальне розслідування органу, який здійснюється державною службою. Тому що він відмовився писати заяву. Руслан Черкаський сказав: я не буду писати заяву, звільніть, звільніть мене! І ми як Мінфін ініціювали проведення розслідування. І було проведене відповідне розслідування. І за результатами матеріалів цього розслідування Черкаського було звільнено», – розповів Марченко.

На запитання, хто саме ініціював призначення Черкаського на посаду заступника голови митної служби у 2021 році, коли Мінфін вже очолював Марченко, міністр відповів, що ініціатива належала тодішньому керівнику Державної митної служби і що сам Марченко від такої ініціативи «не був у захваті».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я особисто був не в захваті від такого призначення. Але питання в чому? Питання в тому, що на той момент керівник митної служби вважав Черкаського людиною, яка була дуже якісним його заступником», – зазначив міністр фінансів.

На прохання уточнити прізвище керівника митниці, який лобіював призначення Черкаського, Марченко порадив «простежити, хто був у 2021 році керівником митниці».

«Об’єктивно кримінальних справ або кейсів, які дали би мені право зупинити це призначення, не було. А бажання керівника призначити Черкаського було реалізоване. На жаль. Знову ж таки, на жаль», – зазначив сказав міністр фінансів України.

З листопада 2020 по листопад 2021 року Головою Державної митної служби був Павло Рябікін. Згодом його призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості. А 26 квітня 2023 року Володимир Зеленський призначив Рябікіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китаї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кабінет міністрів України на засіданні 24 березня 2023 року звільнив із посади заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського.

У день звільнення Черкаського, депутат і член комітету ВР з податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Черкаський є «одним із символів корупції на митниці».

1 лютого Кабінет міністрів звільнив т.в.о голови Державної митної служби В’ячеслава Демченка та першого заступника голови Держмитслужби Олександра Щуцького. Водночас щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського тоді розпочали дисциплінарне провадження та відсторонили від виконання обов’язків, а сам Черкаський пішов на лікарняний.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час моніторингу способу життя заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського виявило майже 4 млн грн, які йому нібито подарував батько-пенсіонер, повідомили в НАЗК 17 березня 2023 року.

НАЗК також повідомило, що цивільна дружина Черкаського у 2022 році перевезла через кордон $760 тис. готівкою.