Куди дівати зношені долари? Гетманцев розказав, чим обернулося свавілля обмінників

Гетманцев: «Проблема була породжена фактично на рівному місці»

Проблема, коли українці не могли поміняти в обмінниках «зношені долари», фактично виникла «на рівному місці», бо обмінники почали застосовувати додаткові комісії за начебто зношені купюри. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

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«Ситуація, що виникла, почалася з обмінників, і спричинила певний ланцюг подій, який до цих же обмінників в результаті й повернувся. Обмінники почали застосовувати додаткові комісії за начебто зношені купюри, їх в цьому підтримали банки і зрештою – люди. Бо тепер вже люди не хотіли отримувати від банків та обмінників купюри з якимись цяточками чи печатками. Тобто ця проблема була породжена фактично на рівному місці», – пояснив Гетманцев.

Після того, як обмінники отримали наганяй від Нацбанку, проблема почала вирішуватися.

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«Є поодинокі зловживання, ми реагуємо на них, але, за статистикою Нацбанку, потік скарг на цю проблему зменшився в сто разів у порівнянні з двома місяцями тому, коли ми на це звернули увагу. Точно припинили порушувати законодавство комерційні банки і більшість валютних обмінників. Нацбанком було прийнято рішення про позбавлення ліцензій двох мереж (ТОВ «Фінод» та ТОВ «ФК «Ріальто»), і це, як на мене, дисциплінуюче вплине на дотримання законодавства пунктами обміну валют. Тож ця маржа на повітря при обміні начебто зношених купюр зникне», – заявив Гетманцев.

Зараз, коли фактично Нацбанк змушує пункти обміну приймати будь-які купюри, ця проблема з певним часовим лагом має позначитися і на попиті населення, яке братиме будь-яку валюту, якщо те саме робитиме обмінник, стверджує Гетманцев.

Нагадаємо, що 4 липня Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари. Усі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені. Це, зокрема, стосується «потертих» та м'ятих купюр. Лише значно зношені або пошкоджені купюри приймаються на інкасо.